И диаметр всего 20 сантиметров: сколько стоит самая дорогая пицца в мире и в чем ее секрет
- Самую дорогую в мире пиццу "Людовик XIII" создал шеф-повар Ренато Виола.
- Пицца содержит эксклюзивные ингредиенты, такие как лангусты, три вида экзотической икры, средиземноморские креветки, австралийская розовая соль и подается с коньяком, шампанским и бренди.
За некоторые деликатесы люди готовы выложить просто космические суммы. И даже маленькая пицца может стоить тысячи долларов.
Даже простое блюдо можно превратить в произведение кулинарного искусства, если обогатить его вкус изысканными ингредиентами. Сколько стоит самая дорогая пицца в мире и из чего ее делают – рассказывает 24 Канал.
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Какая цена самой дорогой пиццы в мире
Самая дорогая пицца в мире называется Louis XIII, ее стоимость – 12 тысяч долларов США. Создал этот шедевр итальянский шеф-повар Ренато Виола.
Диаметр пиццы – всего 20 сантиметров, она рассчитана на двух человек. Ингредиенты к ней заказчик может выбрать на свой вкус.
Ренато Виола готовит ее вместе с помощником и сомелье целых 3 дня! Основа – арабская мука, в которой есть соль из реки Муррей в Австралии, которую добывают вручную. Начинка может состоять из трех видов икры, свежего омара, красной креветки и органической моцареллы из молока буйволиц.
Блюдо дополняют изысканные напитки:
- коньяк Remy Martin Louis XIII;
- шампанское Krug Clos du Mesnil 1995;
- бренди Cardenal Mendoza Sanchez Charter Real Romate Finos.
Louis XIII как символ кулинарной роскоши подают на специальной дизайнерской посуде из эксклюзивного набора, изготовленного в лимитированном количестве.
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