Есть те, кто до сих пор совершает ошибки: сколько варить морковь, чтобы была готова, вкусная и полезная
Морковь улучшает вкус, цвет и текстуру многих блюд. Ее правильное приготовление имеет решающее значение для достижения идеального результата и вкуса.
Переваривание может привести к тому, что овощ получится слишком мягкий и без вкуса, а недоваренный – слишком твердый для потребления. Сколько варить морковь рассказывает 24 Канал.
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Сколько варить морковь
Морковь можно приготовить разными способами, в частности отварить в обычной воде, запечь в духовке, приготовить в мультиварке, пароварке или микроволновой печи.
- Морковь среднего размера нужно варить от 20 до 25 минут.
- Время варки крупной моркови можно увеличить до 40 минут.
- В первые блюда кладут измельченную морковь, которая варится до готовности 10 – 15 минут.
В пароварке морковь обычно готовится чуть больше 30 минут, тогда как в мультиварке желаемой мягкости можно достичь примерно за 20 минут.
Эксперты рекомендуют проверять готовность моркови, протыкая ее ножом или вилкой. Если инструмент входит без усилий, морковь – готова.
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