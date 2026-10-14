Роковая ошибка с водой: шеф-повар назвал золотое правило варки пельменей без слипания

Казалось бы, приготовить пельмени – самое простое кулинарное действие, однако именно здесь чаще всего возникают неприятности: тонкое тесто рвется, начинка вываливается в воду, а сами пельмени слипаются в сплошной кашеобразный комок.

Главная причина кулинарного провала кроется в банальной нехватке воды. Когда большая порция ледяных полуфабрикатов попадает в небольшой объем жидкости, кипяток мгновенно остывает, процесс варки останавливается, а клейковина в тесте успевает размокнуть еще до того, как схватится под воздействием высокой температуры.

Чтобы пельмени свободно плавали и варились равномерно, на каждый килограмм продукта нужно брать не менее 4 – 5 литров воды. Правильно выберите время варки – и вы получите идеальный результат.

Как сварить пельмени, чтобы они не слипались?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов пельменей (замороженных или свежелепленных);

– 2 – 2,5 литра воды;

– 25 граммов соли;

– 1 лавровый лист;

– 4 горошины черного перца;

– 1 чайная ложка растительного масла;

для подачи:

– сливочное масло, сметана или уксус с черным перцем

Приготовление: