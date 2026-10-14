Головна причина кулінарного провалу криється у банальній нестачі води. Коли велика порція крижаних напівфабрикатів потрапляє в малий об'єм рідини, окріп миттєво холоне, процес варіння зупиняється, а клейковина в тісті встигає розмокнути ще до того, як схопиться високою температурою.

Щоб пельмені плавали вільно й варилися рівномірно, на кожен кілограм продукту потрібно брати не менше 4 – 5 літрів води. Правильно обрати час варіння – і ви отримаєте ідеальний результат.

Як зварити пельмені без злипання?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 500 грамів пельменів (заморожені або свіжозліплені);
– 2 – 2,5 літра води;
– 25 грамів солі;
– 1 лавровий листок;
– 4 горошини чорного перцю;
– 1 чайна ложка олії;
для подачі:
– вершкове масло, сметана або оцет із чорним перцем

Приготування:

  1. У велику простору каструлю налийте необхідну кількість води, додайте сіль, лавровий лист, перець горошком і чайну ложку олії, після чого доведіть рідину до бурхливого активного кипіння.
  2. Опускайте пельмені виключно в киплячу воду, одразу ж акуратно перемішуючи їх шумівкою від самого дна, щоб вони не прилипли до металу та не склеїлися між собою.
  3. Дочекайтеся повторного закипання води, злегка зменшіть вогонь до помірного, щоб бурхливий окріп не пошкодив ніжну оболонку, і засікайте час тільки після того, як вироби піднімуться на поверхню.
  4. Заморожені пельмені після спливання проварюють рівно 3 – 5 хвилин, тоді як свіжим достатньо лише 2 – 3 хвилин.
  5. Готові пельмені негайно виймайте шумівкою в глибоку підігріту миску, здобріть щедрим шматочком вершкового масла й обережно струсніть посуд, щоб масло рівномірно огорнуло кожен шматочок.