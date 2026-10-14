Головна причина кулінарного провалу криється у банальній нестачі води. Коли велика порція крижаних напівфабрикатів потрапляє в малий об'єм рідини, окріп миттєво холоне, процес варіння зупиняється, а клейковина в тісті встигає розмокнути ще до того, як схопиться високою температурою.

Щоб пельмені плавали вільно й варилися рівномірно, на кожен кілограм продукту потрібно брати не менше 4 – 5 літрів води. Правильно обрати час варіння – і ви отримаєте ідеальний результат.

Як зварити пельмені без злипання?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів пельменів (заморожені або свіжозліплені);

– 2 – 2,5 літра води;

– 25 грамів солі;

– 1 лавровий листок;

– 4 горошини чорного перцю;

– 1 чайна ложка олії;

для подачі:

– вершкове масло, сметана або оцет із чорним перцем

Приготування: