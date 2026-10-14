Главная причина кулинарного провала кроется в банальной нехватке воды. Когда большая порция ледяных полуфабрикатов попадает в небольшой объем жидкости, кипяток мгновенно остывает, процесс варки останавливается, а клейковина в тесте успевает размокнуть еще до того, как схватится под воздействием высокой температуры.
Чтобы пельмени свободно плавали и варились равномерно, на каждый килограмм продукта нужно брать не менее 4 – 5 литров воды. Правильно выберите время варки – и вы получите идеальный результат.
Как сварить пельмени, чтобы они не слипались?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов пельменей (замороженных или свежелепленных);
– 2 – 2,5 литра воды;
– 25 граммов соли;
– 1 лавровый лист;
– 4 горошины черного перца;
– 1 чайная ложка растительного масла;
для подачи:
– сливочное масло, сметана или уксус с черным перцем
Приготовление:
- В большую просторную кастрюлю налейте необходимое количество воды, добавьте соль, лавровый лист, перец горошком и чайную ложку растительного масла, после чего доведите жидкость до бурного активного кипения.
- Опускайте пельмени исключительно в кипящую воду, сразу же аккуратно перемешивая их шумовкой от самого дна, чтобы они не прилипли к металлу и не склеились между собой.
- Дождитесь повторного закипания воды, слегка убавьте огонь до умеренного, чтобы бурлящий кипяток не повредил нежную оболочку, и засекайте время только после того, как пельмени всплывут на поверхность.
- Замороженные пельмени после всплытия проваривают ровно 3 – 5 минут, тогда как свежим достаточно всего 2 – 3 минут.
- Готовые пельмени немедленно вынимайте шумовкой в глубокую подогретую миску, добавьте щедрый кусочек сливочного масла и осторожно встряхните посуду, чтобы масло равномерно обволокло каждый кусочек.