Пока длится сезон грибов – нужно успеть ими насладиться. И одним из главных процессов для правильного приготовления грибов является варка.

Опята – одни из самых популярных грибов, ведь их очень легко собирать и готовить. Как превратить их в кулинарный шедевр – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookfood.

Сколько времени нужно варить опята?

Даже если вы хотите жарить опята, предварительно их нужно отварить. Не стоит беспокоиться – это очень быстрый и легкий процесс.

Опята очень легкие в приготовлении / Фото Pixabay

Зачищаем грибы от грязи, заливаем водой и доводим до кипения. Варим 5 минут, меняем воду и варим еще 20 – 25 минут. Вот и все – грибы готовы к дальнейшему приготовлению.

А вкусно пожарить опята с луком предлагаем по рецепту портала Cookpad.

Как вкусно пожарить опята?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм отварных опят;

– 3 большие луковицы;

– 50 миллилитров масла;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка перца.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами, посолите и поперчите. Обжарьте на растительном масле до приятного золотистого оттенка. После этого добавьте подготовленные грибы к обжаренному луку, перемешайте и готовьте вместе 10 – 15 минут на среднем огне. Лучше всего для этого использовать кастрюлю или сковородку с толстым дном. Подавайте с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

