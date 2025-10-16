Укр Рус
Новости Вкусно Кулинарные секреты Секреты кулинарного искусства: сколько времени правильно варить опята
16 октября, 13:54
2

Секреты кулинарного искусства: сколько времени правильно варить опята

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Опята нужно отварить, сначала кипятить 5 минут, сменить воду и варить еще 20 – 25 минут.
  • После варки опята можно жарить с луком или готовить другим способом.

Пока длится сезон грибов – нужно успеть ими насладиться. И одним из главных процессов для правильного приготовления грибов является варка.

Опята – одни из самых популярных грибов, ведь их очень легко собирать и готовить. Как превратить их в кулинарный шедевр – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookfood.

Читайте также "Маргарин – это советизация": как этот продукт начали использовать украинцы

Сколько времени нужно варить опята?

Даже если вы хотите жарить опята, предварительно их нужно отварить. Не стоит беспокоиться – это очень быстрый и легкий процесс.

Опята очень легкие в приготовлении / Фото Pixabay

Зачищаем грибы от грязи, заливаем водой и доводим до кипения. Варим 5 минут, меняем воду и варим еще 20 – 25 минут. Вот и все – грибы готовы к дальнейшему приготовлению.

А вкусно пожарить опята с луком предлагаем по рецепту портала Cookpad.

Как вкусно пожарить опята?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 килограмм отварных опят;
– 3 большие луковицы;
– 50 миллилитров масла;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка перца.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте полукольцами, посолите и поперчите.
  2. Обжарьте на растительном масле до приятного золотистого оттенка.
  3. После этого добавьте подготовленные грибы к обжаренному луку, перемешайте и готовьте вместе 10 – 15 минут на среднем огне.
  4. Лучше всего для этого использовать кастрюлю или сковородку с толстым дном.
  5. Подавайте с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

Что стоит попробовать в ближайшее время?

  • Добавьте уюта осеннему чаепитию с печеньем, которое стало популярным в TikTok.

  • Оно требует простых ингредиентов и готовится без усилий.