Опята – одни из самых популярных грибов, ведь их очень легко собирать и готовить. Как превратить их в кулинарный шедевр – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookfood.
Сколько времени нужно варить опята?
Даже если вы хотите жарить опята, предварительно их нужно отварить. Не стоит беспокоиться – это очень быстрый и легкий процесс.
Опята очень легкие в приготовлении / Фото Pixabay
Зачищаем грибы от грязи, заливаем водой и доводим до кипения. Варим 5 минут, меняем воду и варим еще 20 – 25 минут. Вот и все – грибы готовы к дальнейшему приготовлению.
А вкусно пожарить опята с луком предлагаем по рецепту портала Cookpad.
Как вкусно пожарить опята?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм отварных опят;
– 3 большие луковицы;
– 50 миллилитров масла;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка перца.
Приготовление:
- Лук нарежьте полукольцами, посолите и поперчите.
- Обжарьте на растительном масле до приятного золотистого оттенка.
- После этого добавьте подготовленные грибы к обжаренному луку, перемешайте и готовьте вместе 10 – 15 минут на среднем огне.
- Лучше всего для этого использовать кастрюлю или сковородку с толстым дном.
- Подавайте с любимым гарниром.
Приятного аппетита!
