Опеньки – одні з найпопулярніших грибів, адже їх дуже легко збирати та готувати. Як перетворити їх на кулінарний шедевр – розповідає 24 Канал з посиланням на Cookfood.
Скільки часу потрібно варити опеньки?
Навіть якщо ви хочете смажити опеньки, попередньо їх потрібно відварити. Не варто турбуватися – це дуже швидкий та легкий процес.
Опеньки дуже легкі у приготуванні / Фото Pixabay
Зачищаємо гриби від бруду, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Варимо 5 хвилин, змінюємо воду і варимо ще 20 – 25 хвилин. Ось і все – гриби готові до подальшого приготування.
А смачно посмажити опеньки з цибулею пропонуємо за рецептом порталу Cookpad.
Як смачно посмажити опеньки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм відварених опеньків;
– 3 великі цибулини;
– 50 мілілітрів олії;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка перцю.
Приготування:
- Цибулю наріжте півкільцями, посоліть і поперчіть.
- Обсмажте на рослинній олії до приємного золотистого відтінку.
- Після цього додайте підготовлені гриби до обсмаженої цибулі, перемішайте та готуйте разом 10 – 15 хвилин на середньому вогні.
- Найкраще для цього використовувати каструлю або сковорідку з товстим дном.
- Подавайте з улюбленим гарніром.
Смачного!
