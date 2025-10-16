Опеньки – одні з найпопулярніших грибів, адже їх дуже легко збирати та готувати. Як перетворити їх на кулінарний шедевр – розповідає 24 Канал з посиланням на Cookfood.

Скільки часу потрібно варити опеньки?

Навіть якщо ви хочете смажити опеньки, попередньо їх потрібно відварити. Не варто турбуватися – це дуже швидкий та легкий процес.

Опеньки дуже легкі у приготуванні / Фото Pixabay

Зачищаємо гриби від бруду, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Варимо 5 хвилин, змінюємо воду і варимо ще 20 – 25 хвилин. Ось і все – гриби готові до подальшого приготування.

А смачно посмажити опеньки з цибулею пропонуємо за рецептом порталу Cookpad.

Як смачно посмажити опеньки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм відварених опеньків;

– 3 великі цибулини;

– 50 мілілітрів олії;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка перцю.

Приготування:

Цибулю наріжте півкільцями, посоліть і поперчіть. Обсмажте на рослинній олії до приємного золотистого відтінку. Після цього додайте підготовлені гриби до обсмаженої цибулі, перемішайте та готуйте разом 10 – 15 хвилин на середньому вогні. Найкраще для цього використовувати каструлю або сковорідку з товстим дном. Подавайте з улюбленим гарніром.

Смачного!

