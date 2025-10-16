Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Секрети кулінарного мистецтва: скільки часу правильно варити опеньки
16 жовтня, 13:54
2

Секрети кулінарного мистецтва: скільки часу правильно варити опеньки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Опеньки потрібно відварити, спочатку кип'ятити 5 хвилин, змінити воду і варити ще 20 – 25 хвилин.
  • Після варіння опеньки можна смажити з цибулею або готувати в інший спосіб. 

Поки триває сезон грибів – потрібно встигнути ними насолодитися. І одним з головних процесів для правильного приготування грибів є варіння.

Опеньки – одні з найпопулярніших грибів, адже їх дуже легко збирати та готувати. Як перетворити їх на кулінарний шедевр – розповідає 24 Канал з посиланням на Cookfood.

Читайте також "Маргарин – це радянізація": як цей продукт почали використовувати українці

Скільки часу потрібно варити опеньки? 

Навіть якщо ви хочете смажити опеньки, попередньо їх потрібно відварити. Не варто турбуватися – це дуже швидкий та легкий процес. 

Опеньки дуже легкі у приготуванні / Фото Pixabay 

Зачищаємо гриби від бруду, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Варимо 5 хвилин, змінюємо воду і варимо ще 20 – 25 хвилин. Ось і все – гриби готові до подальшого приготування. 

А смачно посмажити опеньки з цибулею пропонуємо за рецептом порталу Cookpad

Як смачно посмажити опеньки? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм відварених опеньків;
– 3 великі цибулини;
– 50 мілілітрів олії;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка перцю. 

Приготування

  1. Цибулю наріжте півкільцями, посоліть і поперчіть.
  2. Обсмажте на рослинній олії до приємного золотистого відтінку.
  3. Після цього додайте підготовлені гриби до обсмаженої цибулі, перемішайте та готуйте разом 10 – 15 хвилин на середньому вогні.
  4. Найкраще для цього використовувати каструлю або сковорідку з товстим дном.
  5. Подавайте з улюбленим гарніром. 

Смачного! 

Що варто спробувати найближчим часом? 

  • Додайте затишку осінньому чаюванню з печивом, яке стало популярним у TikTok. 

  • Воно потребує найпростіших інгредієнтів та готується без зусиль. 