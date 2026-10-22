Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Сладкие завтраки из тыквы, которые легко приготовить: 3 простых рецепта
22 октября, 04:44
3

Сладкие завтраки из тыквы, которые легко приготовить: 3 простых рецепта

Лилия Имбировская-Сиваковская

Осенняя тыква легко превращается в сладкий завтрак, для приготовления которого не нужны сложные ингредиенты и не придется долго стоять у плиты. Именно то, что нужно для хорошего настроения на весь день!

Осенняя тыква легко превращается в сладкий завтрак без сложных ингредиентов и долгого стояния у плиты. Из нее получаются и мягкие оладьи, и нежная запеканка, и сырники с легким сезонным акцентом. Главное – довести тыкву до мягкости и сделать пюре, которое хорошо работает в тесте и творожной массе.

Тыквенные оладьи с корицей

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 300 граммов очищенной тыквы; 
– 1 яйцо; 
– 150 граммов муки; 
– 2 столовые ложки сахара; 
– 50 миллилитров молока; 
– 1 чайная ложка разрыхлителя; 
– 1/2 чайной ложки молотой корицы; 
– щепотка соли; 
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву небольшими кусочками и отварите или приготовьте на пару до мягкости.
  2. Слейте лишнюю жидкость и разомните мякоть в пюре.
  3. Добавьте яйцо, молоко, сахар и корицу, перемешайте.
  4. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль. Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным.
  5. Выкладывайте его ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
  6. Жарьте оладьи на умеренном огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Сладкая запеканка из тыквы и творога

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 400 граммов очищенной тыквы; 
– 400 граммов творога; 
– 2 яйца; 
– 3 столовые ложки манки; 
– 3 столовые ложки сахара; 
– 1 пакетик ванильного сахара; 
– 2 столовые ложки сметаны; 
– щепотка соли; 
– немного сливочного масла для формы.

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву кубиками, запеките или приготовьте на пару до мягкости.
  2. Разомните его в пюре и дайте немного остыть.
  3. Творог раздавите вилкой или взбейте блендером.
  4. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, манную крупу, сметану и щепотку соли.
  5. Добавьте тыквенное пюре и перемешайте до однородности.
  6. Выложите смесь в смазанную маслом форму и оставьте на 10 – 15 минут, чтобы манная крупа набухла.
  7. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 35 – 45 минут.

Сладкие творожники с тыквой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 300 граммов творога; 
– 150 граммов очищенной тыквы; 
– 1 яйцо; 
– 3 – 4 столовые ложки муки; 
– 2 столовые ложки сахара; 
– 1 пакетик ванильного сахара; 
– щепотка корицы по желанию; 
– мука для панировки; 
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Запеките или приготовьте тыкву на пару до мягкости.
  2. Пюрируйте его и обязательно остудите.
  3. Творог размять вилкой.
  4. Добавьте тыквенное пюре, яйцо, сахар, ванильный сахар и корицу.
  5. Перемешайте и постепенно всыпьте муку. Масса должна быть мягкой, но достаточно плотной, чтобы сформировать сырники.
  6. Сформируйте небольшие сырники и обваляйте их в муке.
  7. Обжаривайте на умеренном огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны.