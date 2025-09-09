И ни грамма консервантов: готовим сливовый соус, с которым мясо будет просто божественным
- Сливовый соус прекрасно подходит к мясу, в частности свинины и курятины, и может храниться без консервантов.
- Рецепт сливового соуса происходит с Кавказа, где его готовили из алычи.
Любое мясо на вкус лучше с соусом. Не тратьте время на выбор у полок супермаркета – вы способны создать шедевр своими руками.
Сливовый соус прекрасно сбалансирует любое мясо: свинина и курятина сочетаются с ним просто великолепно. А главное – вы можете сохранить его на длительное время без грамма консервантов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Историческая справка
Этот соус готовили еще с давних времен. Считается, что этот рецепт пришел с Кавказа, где знаменитый ткемали готовили из алычи.
Как приготовить сливовый соус к мясу?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов спелых слив;
– 1 лук;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– пол чайной ложки молотой гвоздики;
– пол чайной ложки молотого имбиря;
– щепотка красного перца, соль и черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Сливы хорошо промойте, разрежьте пополам и выньте косточки, после чего мякоть измельчите на небольшие кусочки.
- В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте несколько минут, пока он не станет мягким и прозрачным. Затем добавьте чеснок и готовьте еще примерно минуту.
- Выложите в посуду подготовленные сливы, перемешайте и тушите 5 – 7 минут, пока они не пустят сок.
- Добавьте сахар, уксус, специи. Все тщательно перемешайте и варите на слабом огне еще несколько минут, пока соус не станет гуще.
- В конце приправьте солью и черным перцем. Снимите с плиты, остудите и измельчите до однородной консистенции.
Приятного аппетита!
Всегда ли нужно мариновать мясо?
- Маринад придаст мясу вкус, но если вы подаете его с соусом – то делать это можно не всегда.
- Например, курочку можно приготовить таким образом, что она точно останется сочной.