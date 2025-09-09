Укр Рус
9 сентября, 06:06
И ни грамма консервантов: готовим сливовый соус, с которым мясо будет просто божественным

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Сливовый соус прекрасно подходит к мясу, в частности свинины и курятины, и может храниться без консервантов.
  • Рецепт сливового соуса происходит с Кавказа, где его готовили из алычи.

Любое мясо на вкус лучше с соусом. Не тратьте время на выбор у полок супермаркета – вы способны создать шедевр своими руками.

Сливовый соус прекрасно сбалансирует любое мясо: свинина и курятина сочетаются с ним просто великолепно. А главное – вы можете сохранить его на длительное время без грамма консервантов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Историческая справка


Этот соус готовили еще с давних времен. Считается, что этот рецепт пришел с Кавказа, где знаменитый ткемали готовили из алычи.

Как приготовить сливовый соус к мясу?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 500 граммов спелых слив;
– 1 лук;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– пол чайной ложки молотой гвоздики;
– пол чайной ложки молотого имбиря;
– щепотка красного перца, соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сливы хорошо промойте, разрежьте пополам и выньте косточки, после чего мякоть измельчите на небольшие кусочки.
  2. В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте несколько минут, пока он не станет мягким и прозрачным. Затем добавьте чеснок и готовьте еще примерно минуту.
  3. Выложите в посуду подготовленные сливы, перемешайте и тушите 5 – 7 минут, пока они не пустят сок.
  4. Добавьте сахар, уксус, специи. Все тщательно перемешайте и варите на слабом огне еще несколько минут, пока соус не станет гуще.
  5. В конце приправьте солью и черным перцем. Снимите с плиты, остудите и измельчите до однородной консистенции.

Приятного аппетита!

Всегда ли нужно мариновать мясо?

  • Маринад придаст мясу вкус, но если вы подаете его с соусом – то делать это можно не всегда.
  • Например, курочку можно приготовить таким образом, что она точно останется сочной.