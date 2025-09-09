Укр Рус
9 вересня, 06:06
2

І ні грама консервантів: готуємо сливовий соус, з яким мʼясо буде просто божественним

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Сливовий соус чудово підходить до мʼяса, зокрема свинини та курятини, і може зберігатися без консервантів.
  • Рецепт сливового соусу походить з Кавказу, де його готували з аличі.

Будь-яке мʼясо смакує краще із соусом. Не витрачайте час на вибір біля полиць супермаркету – ви здатні створити шедевр власноруч.

Сливовий соус чудово збалансує будь-яке мʼясо: свинина та курятина смакують з ним просто неперевершено. А головне – ви можете зберегти його на тривалий час без грама консервантів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Історична довідка


Цей соус готували ще з давніх-давен. Вважається, що цей рецепт прийшов з Кавказу, де знаменитий ткемалі готували з аличі. 

Як приготувати сливовий соус до мʼяса? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 500 грамів стиглих слив;
– 1 цибуля;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки яблучного оцту;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– пів чайної ложки меленої гвоздики;
–  пів чайної ложки меленого імбиру;
– дрібка червоного перцю, сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Сливи добре промийте, розріжте навпіл і вийміть кісточки, після чого м’якоть подрібніть на невеликі шматочки.
  2. У каструлі чи глибокій сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Додайте нарізану цибулю й обсмажуйте кілька хвилин, поки вона не стане м’якою та прозорою. Потім додайте часник і готуйте ще приблизно хвилину.
  3. Викладіть у посуд підготовлені сливи, перемішайте й тушкуйте 5 – 7 хвилин, доки вони не пустять сік.
  4. Додайте цукор, оцет, спеції. Все ретельно перемішайте й варіть на слабкому вогні ще кілька хвилин, поки соус не стане густішим.
  5. Наприкінці приправте сіллю та чорним перцем. Зніміть з плити, остудіть і подрібніть до однорідної консистенції.

Смачного!

Чи завжди потрібно маринувати мʼясо? 

  • Маринад додасть мʼясу смаку, але якщо ви подаєте його з соусом – то робити це можна не завжди.
  • Наприклад, курочку можна приготувати таким чином, що вона точно залишиться соковитою.