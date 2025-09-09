Будь-яке мʼясо смакує краще із соусом. Не витрачайте час на вибір біля полиць супермаркету – ви здатні створити шедевр власноруч.

Сливовий соус чудово збалансує будь-яке мʼясо: свинина та курятина смакують з ним просто неперевершено. А головне – ви можете зберегти його на тривалий час без грама консервантів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Підкорює з ложки навіть гурманів: святковий "Столичний" салат з елементарних інгредієнтів

Історична довідка

Цей соус готували ще з давніх-давен. Вважається, що цей рецепт прийшов з Кавказу, де знаменитий ткемалі готували з аличі.

Як приготувати сливовий соус до мʼяса?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів стиглих слив;

– 1 цибуля;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки яблучного оцту;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– пів чайної ложки меленої гвоздики;

– пів чайної ложки меленого імбиру;

– дрібка червоного перцю, сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

Сливи добре промийте, розріжте навпіл і вийміть кісточки, після чого м’якоть подрібніть на невеликі шматочки. У каструлі чи глибокій сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Додайте нарізану цибулю й обсмажуйте кілька хвилин, поки вона не стане м’якою та прозорою. Потім додайте часник і готуйте ще приблизно хвилину. Викладіть у посуд підготовлені сливи, перемішайте й тушкуйте 5 – 7 хвилин, доки вони не пустять сік. Додайте цукор, оцет, спеції. Все ретельно перемішайте й варіть на слабкому вогні ще кілька хвилин, поки соус не стане густішим. Наприкінці приправте сіллю та чорним перцем. Зніміть з плити, остудіть і подрібніть до однорідної консистенції.

Смачного!

Чи завжди потрібно маринувати мʼясо?