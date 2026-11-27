Если салат "Оливье" на праздники уже не вызывает азарта, можно приготовить другой слоеный салат с курицей, яйцами, овощами и зеленым горошком. Он выглядит празднично и готовится из доступных продуктов.

Когда классическое оливье на праздничном столе уже никого не удивляет, но гости все равно ожидают сытного и привычного сочетания курицы, овощей и нежной заправки, на помощь приходит эффектный слоеный салат с зеленым горошком. Набор продуктов здесь максимально доступен и знаком каждому, однако благодаря аккуратной выкладке слоями закуска имеет по-настоящему праздничный вид в разрезе.

Как приготовить праздничный салат с курицей?

Время: 45 минут + пропитка

45 минут + пропитка Порций: 7

Ингредиенты:

– 3 средних картофелины;

– 300 граммов куриной грудки (отварной или копченой);

– 2 средних морковки;

– 4 куриных яйца;

– 1 банка консервированного зеленого горошка;

– 1 большой свежий или соленый огурец;

– 1 небольшой пучок зеленого лука;

для заправки:

– 250 граммов майонеза;

– соль по вкусу;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца.

Приготовление: