Святковий салат з куркою / Shuba
Якщо олів’є на свята вже не викликає азарту, можна зібрати інший шаровий салат із куркою, яйцями, овочами та зеленим горошком. Він виглядає святково й готується з доступних продуктів.
Коли класичне олів'є на святковому столі вже нікого не дивує, але гості все одно очікують ситного й зрозумілого поєднання курки, овочів та ніжної заправки, на допомогу приходить ефектний салат шарами із зеленим горошком. Набір продуктів тут максимально доступний і знайомий кожному, проте завдяки акуратному викладанню шарами закуска має по-справжньому святковий вигляд у розрізі.
Як приготувати святковий салат з куркою?
- Час: 45 хвилин + просочення
- Порцій: 7
Інгредієнти:
– 3 середні картоплини;
– 300 грамів курячої грудки (відвареної або копченої);
– 2 середні морквини;
– 4 курячі яйця;
– 1 банка консервованого зеленого горошку;
– 1 великий свіжий або солоний огірок;
– 1 невеликий пучок зеленої цибулі;
для заправки:
– 250 грамів майонезу;
– сіль до смаку;
– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
Приготування:
- Картоплю та моркву ретельно вимийте, відваріть у шкірці до м'якості протягом 25 – 30 хвилин, повністю остудіть та очистьте.
- Окремо зваріть круто курячі яйця, залийте холодною водою на 10 хвилин і зніміть шкаралупу.
- Відварену або копчену курячу грудку наріжте невеликими акуратними кубиками: відварене м'ясо зробить смак страви ніжнішим, а копчене додасть виразного аромату.
- Свіжий або солоний огірок обсушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками, зелену цибулю дрібно посічіть, а з консервованого горошку злийте всю рідину.
- На велику пласку тарілку встановіть кулінарне кільце діаметром 18 – 20 сантиметрів і викладіть першим шаром натерту на великій тертці картоплю, злегка притисніть ложкою, посоліть, поперчіть і змастіть тонкою сіточкою майонезу.
- Зверху рівномірно розподіліть зелений горошок, нанесіть трохи соусу й викладіть шар нарізаної курки.
- Далі розподіліть подрібнений огірок та натерті на середній тертці яйця, знову злегка підсоліть і змастіть майонезом.
- Посипте поверхню дрібно посіченою зеленою цибулею, додайте трохи заправки й завершіть салат яскравим шаром натертої вареної моркви.
- Прикрасьте верхівку тонкою майонезною сіточкою та кількома горошинами й приберіть салат у холодильник мінімум на 1 годину, щоб шари добре просочилися та тримали форму під час нарізання.
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