Коли класичне олів'є на святковому столі вже нікого не дивує, але гості все одно очікують ситного й зрозумілого поєднання курки, овочів та ніжної заправки, на допомогу приходить ефектний салат шарами із зеленим горошком. Набір продуктів тут максимально доступний і знайомий кожному, проте завдяки акуратному викладанню шарами закуска має по-справжньому святковий вигляд у розрізі.

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Як приготувати святковий салат з куркою?

Час : 45 хвилин + просочення

: 45 хвилин + просочення Порцій: 7

Інгредієнти:

– 3 середні картоплини;

– 300 грамів курячої грудки (відвареної або копченої);

– 2 середні морквини;

– 4 курячі яйця;

– 1 банка консервованого зеленого горошку;

– 1 великий свіжий або солоний огірок;

– 1 невеликий пучок зеленої цибулі;

для заправки:

– 250 грамів майонезу;

– сіль до смаку;

– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

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Приготування: