Праздничный салат с курицей / Shuba
Если салат "Оливье" на праздники уже не вызывает азарта, можно приготовить другой слоеный салат с курицей, яйцами, овощами и зеленым горошком. Он выглядит празднично и готовится из доступных продуктов.
Когда классическое оливье на праздничном столе уже никого не удивляет, но гости все равно ожидают сытного и привычного сочетания курицы, овощей и нежной заправки, на помощь приходит эффектный слоеный салат с зеленым горошком. Набор продуктов здесь максимально доступен и знаком каждому, однако благодаря аккуратной выкладке слоями закуска имеет по-настоящему праздничный вид в разрезе.
Как приготовить праздничный салат с курицей?
- Время: 45 минут + пропитка
- Порций: 7
Ингредиенты:
– 3 средних картофелины;
– 300 граммов куриной грудки (отварной или копченой);
– 2 средних морковки;
– 4 куриных яйца;
– 1 банка консервированного зеленого горошка;
– 1 большой свежий или соленый огурец;
– 1 небольшой пучок зеленого лука;
для заправки:
– 250 граммов майонеза;
– соль по вкусу;
– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца.
Приготовление:
- Картофель и морковь тщательно вымойте, отварите в кожуре до мягкости в течение 25 – 30 минут, полностью остудите и очистите.
- Отдельно сварите куриные яйца вкрутую, залейте холодной водой на 10 минут и снимите скорлупу.
- Отварную или копченую куриную грудку нарежьте небольшими аккуратными кубиками: отварное мясо сделает вкус блюда нежнее, а копченое придаст выразительный аромат.
- Свежий или соленый огурец просушите бумажным полотенцем и нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук мелко порубите, а из консервированного горошка слейте всю жидкость.
- На большую плоскую тарелку установите кулинарное кольцо диаметром 18 – 20 сантиметров и выложите первым слоем натертый на крупной терке картофель, слегка прижмите ложкой, посолите, поперчите и смажьте тонким слоем майонеза.
- Сверху равномерно распределите зеленый горошек, нанесите немного соуса и выложите слой нарезанной курицы.
- Затем распределите нарезанный огурец и натертые на средней терке яйца, снова слегка посолите и смажьте майонезом.
- Посыпьте поверхность мелко нарезанным зеленым луком, добавьте немного заправки и завершите салат ярким слоем натертой вареной моркови.
- Украсьте верх тонкой майонезной сеткой и несколькими горошинами и поставьте салат в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои хорошо пропитались и держали форму при нарезке.
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