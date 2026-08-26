Бризоли в яйце: простой способ приготовить сытный ужин из того, что есть дома

Бризоли – это тот случай, когда из простых продуктов получается нежное, сочное и сытное блюдо, которое удобно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Бризоли удобно готовить, когда хочется быстрого и сытного ужина без сложных ингредиентов. По этому рецепту блины становятся основой для нежной начинки из фарша, сыра и овощей. Именно поэтому блюдо хорошо смакует и в теплом, и в остывшем виде, рассказывает "Господинька".

Что нужно для бризолей?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 8 яиц;

– 100 миллилитров молока;

– соль по вкусу;

– масло для обжаривания;

– 500 граммов фарша;

– 1 луковица;

– зелень и специи по вкусу;

– 1 помидор;

– 100 граммов твердого сыра;

– морская капуста или маринованные огурцы – по желанию;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки кетчупа или томатного соуса;

– 50 граммов твердого сыра для соуса.

Приготовление: