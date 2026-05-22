Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Эти чебуреки из Мариуполя стоит помнить: как приготовить знаменитые чир-чир
22 мая, 23:15
3

Эти чебуреки из Мариуполя стоит помнить: как приготовить знаменитые чир-чир

Лилия Имбировская-Сиваковская

У каждого украинского города есть блюдо, которое остается в памяти навсегда. Чебуреки чир-чир – это визитная карточка Мариуполя, которую стоит попробовать каждому.

Чир-чир – это чебуреки, которые издавна в Мариуполе готовили приазовские греки. Свое название они "заслужили" благодаря характерному звуку, который чебуреки издают во время жарки во фритюре, рассказывает шеф Алекс Якутов в своем инстаграме.

Читайте также Этот сырный соус превращает все в шедевр: готовим сразу двойную порцию удовольствия

Как приготовить чебуреки чир-чир?

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
тесто: 
– 1 килограмм пшеничной муки;
– 400 миллилитров теплой воды;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка соли;
фарш: 
– 600 граммов говядины;
– 200 граммов жира;
– 500 миллилитров холодной воды;
– пучок кинзы;
– полпучка зеленого лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 1 чайная ложка вустерского соуса;
– соль по вкусу.

От этих чебуреков вы будете в восторге: смотрите видео

Приготовление:

  1. Высыпьте пшеничную муку горкой на чистую сухую рабочую поверхность, сделайте по центру небольшую лунку и добавьте щепотку соли.
  2. Сначала влейте первую порцию воды и начните аккуратно замешивать основу, после чего добавьте остальную жидкость. Для получения эластичного заварного теста воду можно предварительно довести до кипения.
  3. Следом добавьте растительное масло и тщательно вымешивайте массу руками, пока она не станет идеально гладкой, мягкой и однородной, после чего сформируйте из нее шар и оставьте на некоторое время отдохнуть.
  4. Для приготовления сочной начинки пропустите мясной фарш вместе с жиром через мясорубку, а затем соедините полученную массу с мелко нарезанной свежей кинзой, зеленым луком, измельченным перцем чили и пропущенным через пресс чесноком.
  5. Посолите смесь, влейте соевый и вустерский соусы, тщательно все вымешайте, а затем постепенно добавьте внутрь чистую воду, продолжая активно вымешивать, чтобы мясные волокна полностью и равномерно впитали в себя всю жидкость.
  6. На припорошенном мукой столе раскатайте отдохнувшее тесто на тонкие круглые заготовки одинакового размера. Распределите мясную начинку на одной половине каждого кружочка, прикройте сверху свободной стороной теста, формируя аккуратные полумесяцы, и плотно и надежно защипните края, чтобы сок не вытек во время термической обработки.
  7. Обжаривайте изделия в большом количестве хорошо разогретого растительного масла до появления красивой, хрустящей золотисто-румяной корочки с обеих сторон и сразу же подавайте к столу, пока они максимально горячие и сочные.

Связанные темы:

Вкусные и простые рецепты