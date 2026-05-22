Эти чебуреки из Мариуполя стоит помнить: как приготовить знаменитые чир-чир

У каждого украинского города есть блюдо, которое остается в памяти навсегда. Чебуреки чир-чир – это визитная карточка Мариуполя, которую стоит попробовать каждому.

Чир-чир – это чебуреки, которые издавна в Мариуполе готовили приазовские греки. Свое название они "заслужили" благодаря характерному звуку, который чебуреки издают во время жарки во фритюре, рассказывает шеф Алекс Якутов в своем инстаграме.

Читайте также Этот сырный соус превращает все в шедевр: готовим сразу двойную порцию удовольствия

Как приготовить чебуреки чир-чир?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 1 килограмм пшеничной муки;

– 400 миллилитров теплой воды;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка соли;

фарш:

– 600 граммов говядины;

– 200 граммов жира;

– 500 миллилитров холодной воды;

– пучок кинзы;

– полпучка зеленого лука;

– 2 зубчика чеснока;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 1 чайная ложка вустерского соуса;

– соль по вкусу.

От этих чебуреков вы будете в восторге: смотрите видео

Приготовление: