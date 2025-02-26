Достаточно буквально нескольких капель: как знаменитые шефы добавляют котлетам сочности

Искусные шефы готовят котлеты таким образом, что сок из них буквально скрапывает. Оказывается, что достичь этого эффекта на своей кухне легко может каждый.

Котлетки должны быть нежными и сочными, однако далеко не всегда удается достичь этого результата. Впрочем, с этим секретом из лучших кухонь мира вас эта проблема больше не будет беспокоить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как придать котлетам сочности

Весь секрет заключается в небольшом количестве фруктового сока, который нужно добавить в фарш. Яблочный, лимонный, апельсиновый – вы можете выбрать вкус по своему усмотрению.

Любимые котлетки будут очень сочными / Фото Freepik

Кислота сока расщепит волокна, а сахар при жарке карамелизируется, способствуя образованию аппетитной корочки. На 500 граммов фарша достаточно 1 столовой ложки сока. Вымешиваем и оставляем на 15 минут.

Шефы также советуют после жарки не только выкладывать котлеты на бумажные полотенца, но и накрывать фольгой. Таким образом удастся не только избавиться от лишнего жира, но и сохранить сок.

Французы его обожают: универсальный соус для любого салата.