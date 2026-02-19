Блины с лососем, крем-сыром и огурцом на Масленицу: вкус праздника будет незабываемым
- Масленица – это важный день, когда стоит приготовить что-то особенное.
- Блины с лососем, крем-сыром и огурцом могут стать незабываемым блюдом на праздник.
Варенье –это не единственное дополнение к любимым блинам. Масленица – важный день, ради которого стоит немножко постараться.
Любой праздник кроме десерта предполагает основное блюдо. На Масленицу это могут быть те же блины, но в "соленом" исполнении с нежной начинкой, которые можно приготовить по рецепту портала Cookpad.
Как приготовить соленые блины на Масленицу?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 чайные ложки сахара;
– 200 граммов муки;
– 500 миллилитров кефира;
– пол чайной ложки соды;
– 4 столовые ложки подсолнечного масла;
– 150 миллилитров молока;
– 350 граммов крем-сыра;
– 200 граммов лосося;
– 2 огурца;
– пучок укропа;
– соль и перец по вкусу.
Праздник будет очень вкусным / Фото Pixabay
Приготовление:
- В глубокой емкости взбейте яйца, добавив щепотку соли и сахар.
- Всыпьте предварительно просеянную муку, влейте кефир и добавьте соду, после чего тщательно вымешайте массу до однородности.
- Следующим шагом введите в смесь масло и молоко, еще раз хорошо перемешав все компоненты.
- Готовому тесту необходимо дать "отдохнуть" в течение 20 минут перед началом жарки.
- Для приготовления начинки измельчите лосось и свежий огурец мелкими кубиками.
- Соедините их со сливочным крем-сыром, добавьте рубленый укроп, соль и молотый перец, а затем осторожно перемешайте.
- Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее небольшим количеством масла и обжарьте тонкие блины на умеренном огне до золотистости. В центр каждого готового блина положите полную столовую ложку рыбной смеси и осторожно заверните.
- Лучше всего это блюдо раскрывает свой вкус после полного остывания.
Зачем давать тесту на блины настаиваться?
Главная причина заключается в активации клейковины, которая содержится в муке. Во время настаивания белки муки полностью поглощают влагу, разбухают и становятся эластичными, что делает массу однородной и "послушной", рассказывает портал Kuchnia.
Если начать жарить блины сразу после замешивания, тесто может оставаться нестабильным, а сами блины будут чаще рваться при попытке их перевернуть или завернуть в них начинку. Кроме работы с клейковиной, за это время в тесте окончательно растворяются мелкие комочки муки, которые трудно разбить венчиком в начале.
Также происходит стабилизация температурного баланса всех ингредиентов, что важно для правильного формирования структуры блина на горячей поверхности. Даже 15 – 20 минут ожидания делают текстуру готового изделия намного нежнее, а сам блин – бархатным на вкус и равномерным по цвету.
