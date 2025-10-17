Соленые лимоны – это подарок миру от марокканских кулинаров, который обязательно вам понравится. Лучшего усилителя вкуса просто не найти!

Соленые лимоны станут вашим секретным ингредиентом, благодаря которому вкус ваших блюд будет уникальным и насыщенным. 24 Канал предлагает убедиться в этом с простым рецептом портала Shuba.

В Марокко соленые лимоны добавляют практически ко всем блюдам, а мясо и салаты благодаря этому ингредиенту получаются особенно колоритными, рассказывает Gastrotrevel.

Как сделать соленые лимоны?

Время : 25 минут

: 25 минут Порции: 10

Ингредиенты:

– 1 килограмм лимонов;

– 70 граммов соли;

– 2 грамма хлопьев перца чили.

Приготовление:

Лимоны хорошо промойте и нарежьте кружочками толщиной примерно один сантиметр. Положите в глубокую миску, добавьте все сухие специи и тщательно перемешайте. После этого поместите лимоны в вакуумный пакет и оставьте при комнатной температуре на 2 недели. Затем перенесите лимоны в холодильник и дайте им настояться минимум один месяц. Готовые маринованные лимоны переложите в стеклянную банку и залейте маслом, чтобы оно полностью их покрыло. Добавляйте при желании к любым блюдам.

