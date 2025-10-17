Укр Рус
17 октября, 16:16
2

Они станут вашим "наркотиком": как сделать соленые лимоны, которые усилят любой вкус

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Соленые лимоны – это кулинарное изобретение из Марокко, которое усиливает вкус блюд.
  • Этот ингредиент считается непревзойденным усилителем вкуса.

Соленые лимоны – это подарок миру от марокканских кулинаров, который обязательно вам понравится. Лучшего усилителя вкуса просто не найти!

Соленые лимоны станут вашим секретным ингредиентом, благодаря которому вкус ваших блюд будет уникальным и насыщенным. 24 Канал предлагает убедиться в этом с простым рецептом портала Shuba.

Обратите внимание! 

В Марокко соленые лимоны добавляют практически ко всем блюдам, а мясо и салаты благодаря этому ингредиенту получаются особенно колоритными, рассказывает Gastrotrevel.

Как сделать соленые лимоны?

  • Время: 25 минут
  • Порции: 10

Ингредиенты
– 1 килограмм лимонов;
– 70 граммов соли;
– 2 грамма хлопьев перца чили.

Приготовление:

  1. Лимоны хорошо промойте и нарежьте кружочками толщиной примерно один сантиметр.
  2. Положите в глубокую миску, добавьте все сухие специи и тщательно перемешайте.
  3. После этого поместите лимоны в вакуумный пакет и оставьте при комнатной температуре на 2 недели.
  4. Затем перенесите лимоны в холодильник и дайте им настояться минимум один месяц.
  5. Готовые маринованные лимоны переложите в стеклянную банку и залейте маслом, чтобы оно полностью их покрыло. Добавляйте при желании к любым блюдам.

Что еще "лимонного приготовить"?

  • Хорошей идеей вместе с засолкой также будет замариновать лимоны.

  • Они будут готовы значительно быстрее и обогатят ваши блюда любимыми цитрусовыми акцентами.