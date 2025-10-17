Солоні лимони – це подарунок світу від марокканських кулінарів, який обовʼязково вам сподобається. Кращого підсилювача смаку просто не знайти!

Солоні лимони стануть вашим секретним інгредієнтом, завдяки якому смак ваших страв буде унікальним та насиченим. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з простим рецептом порталу Shuba.

Читайте також Коштує копійки та готується за кілька хвилин: дивовижне печиво розлітається в TikTok

Зверніть увагу!



У Марокко солоні лимони додають практично до всіх страв, а мʼясо та салати завдяки цьому інгредієнту виходять особливо колоритними, розповідає Gastrotrevel.

Як зробити солоні лимони?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1 кілограм лимонів;

– 70 грамів солі;

– 2 грами пластівців перцю чилі.

Приготування:

Лимони добре промийте й наріжте кружальцями завтовшки приблизно один сантиметр. Покладіть у глибоку миску, додайте всі сухі спеції та ретельно перемішайте. Після цього помістіть лимони у вакуумний пакет і залиште при кімнатній температурі на 2 тижні. Потім перенесіть лимони до холодильника й дайте їм настоятися щонайменше один місяць. Готові мариновані лимони перекладіть у скляну банку та залийте олією, щоб вона повністю їх покрила. Додавайте за бажання до будь-яких страв.

Що ще "лимонного приготувати"?