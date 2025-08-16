Соломаха – это казацкое блюдо, которое пришло к нам сквозь века. Важно сохранить его в нашей культурной традиции, чтобы передать следующим поколениям.

Сытная и полезная соломаха была очень популярной среди казаков, особенно, когда они отправлялись в долгие походы. В основе классического рецепта гречневая мука, и именно ее предлагает воспроизвести 24 Канал по рекомендациям портала Shuba.

Как приготовить соломаху?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов гречневой муки;

– 200 граммов сала;

– 1 луковица;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

В миску насыпьте гречневую муку. Вливайте воду тонкой струйкой, постоянно помешивайте. Жидкости должно быть столько, чтобы размешать муку до однородности, но масса не должна стать слишком жидкой. В кастрюле вскипятите около 4 стаканов воды, немного подсолите и, постоянно перемешивая, влейте мучную смесь в кипящую воду. Через 5 минут добавьте в кашу немного масла. Варите до тех пор, пока она не станет густой. Помешивайте время от времени. Нарежьте сало и лук. В сковороде разогрейте масло, высыпьте сало с луком, подсолите, приправьте перцем и обжаривайте, пока лук не станет золотистым. Когда каша достаточно загустеет, снимите ее с огня и добавьте зажарку из сала и лука. Перед подачей можно посыпать кашу зеленью.

Приятного аппетита!

Украинская кухня богата на шедевры, которые можно приготовить из самых простых ингредиентов. Например, полтавские пундики, которые Котляревский воспевал еще в "Энеиде".