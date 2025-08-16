Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Розрада козаків у довгих походах: як приготувати неповторну українську соломаху
16 серпня, 10:35
2

Розрада козаків у довгих походах: як приготувати неповторну українську соломаху

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Соломаха – це традиційна козацька страва, яку вони готували під час походів.
  • Вона потребує простих інгредієнтів та дарує фантастичний результат. 

Соломаха – це козацька страва, яка прийшла до нас крізь віки. Важливо зберегти її в нашій культурній традиції, щоб передати наступним поколінням.

Ситна й корисна соломаха була дуже популярною серед козаків, особливо, коли вони вирушали у довгі походи. В основі класичного рецепта гречане борошно, і саме його пропонує відтворити 24 Канал за рекомендаціями порталу Shuba

Читайте також Солянка та розсольник навіть поруч не стоять: готуємо забутий український огірочник

Як приготувати соломаху? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 300 грамів гречаного борошна;
– 200 грамів сала;
– 1 цибулина;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– сіль до смаку. 

Приготування

  1. У миску насипте гречане борошно. Вливайте воду тонкою цівкою, постійно помішуйте. Рідини має бути стільки, щоб розмішати борошно до однорідності, але маса не повинна стати занадто рідкою.
  2. У каструлі закип’ятіть близько 4 склянок води, трохи підсоліть і, постійно перемішуючи, влийте борошняну суміш у киплячу воду.
  3. Через 5 хвилин додайте в кашу трохи олії. Варіть доти, поки вона не стане густою. Помішуйте час від часу.
  4. Наріжте сало та цибулю.
  5. У сковорідці розігрійте олію, висипте сало з цибулею, підсоліть, приправте перцем і обсмажуйте, поки цибуля не стане золотистою.
  6. Коли каша достатньо загусне, зніміть її з вогню та додайте засмажку із сала та цибулі.
  7. Перед подачею можна посипати кашу зеленню.

Смачного!

Українська кухня багата на шедеври, які можна приготувати з найпростіших інгредієнтів. Наприклад, полтавські пундики, які Котляревський оспівував ще в "Енеїді". 