Даже в сухой и темной кладовой запасы могут испортиться задолго до истечения срока годности, если сложить их на одной полке без учета товарного соседства.

Одни овощи активно выделяют газ этилен, который ускоряет старение соседних продуктов, другие отдают лишнюю влагу, а сыпучие продукты мгновенно впитывают посторонние запахи, как губка.

Картофель и лук или яблоки

Классическая ошибка – ставить мешок картофеля вплотную к ящику с луком или поздними яблоками. Лук и яблоки выделяют этилен и влагу, из-за чего клубни начинают стремительно прорастать, вянуть и подгнивать, а сам лук от соседства с влажным картофелем быстро сыреет и покрывается плесенью.

Мука и крупы рядом со специями, кофе или чаем

Овсянка, рис, гречка, сахар и пшеничная мука имеют пористую структуру, поэтому легко впитывают летучие эфирные масла. Если хранить пачки с крупами на одной полке с открытыми специями, молотым кофе, чесноком или бытовой химией, привычная каша приобретет стойкий посторонний привкус, который не исчезнет даже во время варки.

Правильное хранение защищает запасы / Фото Pixabay

Подсолнечное масло и орехи возле батарей или на свету

Подсолнечное масло, грецкие орехи и семечки нельзя размещать в теплых зонах кладовой возле труб отопления или под прямым светом. Даже в закрытой таре тепло и ультрафиолет запускают процесс окисления жиров, поэтому орехи и масло прогоркают в 3 – 4 раза быстрее.

Как организовать полки без лишних хлопот

Самый простой способ защитить запасы – разделить пространство на 3 зоны: корнеплоды хранить внизу в деревянных или пластиковых ящиках с вентиляцией (картофель отдельно от лука и чеснока), сыпучие крупы и муку пересыпать в герметичные стеклянные или пластиковые контейнеры на средних полках, а специи, кофе и чай убрать в отдельный закрытый бокс подальше от основных продуктов.