27 октября, 13:15
Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений
На Хэллоуин детям легко приготовить не просто перекус, а маленькую праздничную игру на тарелке: обычные сосиски можно превратить в съедобных привидений.
Для этого понадобится всего несколько основных продуктов, а сам процесс не займет много времени. Идею таких "привидений" опубликовала diana ovinnikova на своей странице в инстаграме.
Как приготовить сосиски-призраки?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– сосиски;
– слоеное бездрожжевое тесто;
– 1 яйцо;
– кунжут.
Красивая закуска на Хэллоуин: смотрите видео
Приготовление:
- Сосиски разрежьте пополам. Противень застелите пергаментом и выложите половинки срезом вниз.
- Слоеное тесто раскатайте в тонкий пласт и нарежьте квадратами такого размера, чтобы ими можно было накрыть сосиски и сформировать силуэт призрака.
- С помощью чистой трубочки вырежьте в тесте маленькие отверстия для глаз и рта. Делайте это осторожно, чтобы не порвать тесто.
- Накройте каждую половинку сосиски кусочком теста, расположив отверстия так, чтобы сквозь них была видна сосиска. Края теста немного расправьте, формируя призраков.
- Яйцо взбейте вилкой и смажьте им тесто. По желанию посыпьте кунжутом.
- Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.
- Выпекайте, пока тесто не поднимется и не приобретет золотистый цвет. Точное время зависит от духовки и толщины теста.