Изысканная закуска за 15 минут: готовим "ту самую" спаржу в беконе
Этот рецепт спаржи вы просто обязаны попробовать. Любимый бекон в сочетании с ней подходит на совершенно ином уровне.
Для этого рецепта лучше всего использовать зеленую спаржу, ведь именно она лучше всего сочетается с хрустящим и сочным беконом. 24 Канал предлагает не терять возможности насладиться этой закуской, которая заслуживает центрального места на вашем столе.
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Рецепт спаржи в беконе
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов спаржи;
– несколько ломтиков бекона;
– сыр Пармезан по вкусу.
Приготовление:
Хорошо промойте спаржу, срежьте жесткие кончики. Опустите в кипящую подсоленную воду на 3 минуты, затем переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
Нарежьте бекон тонкими полосками или используйте уже нарезанный. Оберните им по несколько стеблей спаржи, сформировав "букетики", и закрепите ниткой или зубочистками.
Готовые заготовки обжарьте на гриль-сковороде или запеките в духовке при 190 градусах до хрустящей корочки.
Подавайте горячими, по желанию притрите сверху Пармезан.
Приятного аппетита!
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