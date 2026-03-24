Зачем перед жаркой лить на сковородку уксус: работает ли трюк, который стал популярным в сети

Опыт – это знание мелких нюансов, которые существенно влияют на результат. Например, какой бы ни была сковородка, вы можете гарантировать, что еда не будет прилипать.

Многие кулинары сталкиваются с разочарованием, когда продукты "намертво" пристают ко дну, даже если сковородка имеет специальное покрытие или щедро полита маслом. Среди множества народных методов борьбы с этой проблемой самым популярным является использование уксуса, рассказывает портал Electronromania.

Как уксус может защитить от пригорания пищи?

Есть популярный трюк: надо разогреть пустую сковороду, налить в центр чайную ложку уксуса, быстро распределить его по дну и подождать 20 – 30 секунд до полного испарения. Теоретически, после этого можно добавлять масло и продукты, которые якобы не будут прилипать.

Пригорания пищи можно избежать

На практике же уксус – это лишь раствор кислоты в воде. Он способен эффективно растворить старый жирный налет, но за несколько секунд не создает никакого защитного слоя.

Поэтому ради эксперимента этот метод можно попробовать, однако впоследствии лучше перейти к более надежным методам.

Как сделать так, чтобы ничего не пригорало?

Вместо сомнительных хитростей эксперты советуют придерживаться золотого правила: идеальный разогрев, рассказывает Moje Gotowanie. Проверить готовность поверхности можно с помощью "эффекта Лейденфроста", то есть капните на сковородку немного воды.

Если капля мгновенно испарилась – температура слишком низкая. Если же она собралась в упругий шарик, что "бегает" по дну, как живая – это идеальный момент, чтобы наливать масло и выкладывать продукты.

