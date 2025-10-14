Когда на улице становится прохладно, вполне естественно желание добавить блюдам более острых акцентов. Однако случается, что блюдо получается слишком жгучим – тогда стоит попробовать немного смягчить пикантные акценты.

Пикантные блюда обладают особым колоритом, но стоит лишь немного переусердствовать – и взять еду в рот уже практически невозможно. Что делать в таком случае

Что делать, когда переперчили блюдо?

Перец придает блюдам остроту благодаря капсаицину. Соответственно, для смягчения блюда нужно его нейтрализовать. Для этого есть несколько способов, который вы можете выбрать в зависимости от пищи, которую готовите.

Много перца – это еще не приговор

Лучше всего капсаицин нейтрализует казеин. Он есть в молоке и молочных продуктах. Мясные блюда можно смягчить добавлением сметаны.

Также с остротой отлично справится уксус или лимонная кислота. Салат можно спасти лаймом и помидорами.

А как спасти суп?

Если вы готовите первое блюдо и добавили слишком много перца, то можете нейтрализовать его оливковым маслом. Но после этого обязательно надо добавить в блюдо несколько картофелин, чтобы суп не получился слишком жирным, советует портал Przyslij przepis.

