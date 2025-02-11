Не выбрасывать же: эти хитрости спасут пересоленные блюда

Частой кулинарной ошибкой хозяек является то, что они добавляют в блюда много соли. Избыток соли не только ухудшает вкус пищи, но и создает значительные риски для здоровья, в частности, для работы почек.

Эксперты говорят, что необязательно выбрасывать пересоленное блюдо, ведь существуют методы, которые помогут его спасти. Что делать с пересоленными блюдами рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Что делать если пересолили суп

В одном из кулинарных советов эксперты утверждают, что один из самых простых способов спасти чрезмерно соленый суп – разбавить его водой. Однако, такой подход может поставить под угрозу желаемую густоту супа. Как вариант, повара могут слить часть бульона и заменить его несоленым бульоном или водой, чтобы достичь более сбалансированного вкуса.

Еще одним эффективным решением является использование яичных белков: если вбить их в суп и перемешать, белок поможет поглотить избыток соли. Впоследствии яичные белки можно удалить шумовкой.

Также в пересоленный суп можно добавить рис – он хорошо впитывает соль. Рис завернуть в марлю и опустить в кастрюлю на 15 минут. Затем марлю с крупой можно вынуть. Так вы не только исправите вкус супа, но и приготовите гарнир.

Как спасти пересоленную крупу

Чрезмерное содержание соли в таких популярных крупах, как гречка, рис и булгур, можно эффективно исправить. Один из методов заключается в приготовлении дополнительной порции каши без соли, а затем смешивании ее с пересоленной порцией. Но такой подход приведет к тому, что размер порции будет больше, чем предполагалось.

Улучшить вкусовые качества блюда можно и путем добавления несоленых жареных овощей, грибов или мяса. Например, такие ингредиенты, как морковь и картофель, известны своей способностью поглощать избыток соли.



Как спасти пересоленный рис / Фото Unsplash

Что делать с пересоленным мясом и овощами

Эксперты предполагают, что кислота или сахар могут эффективно нейтрализовать блюда, которые были пересолены. Для тех, кто хочет исправить пересоленное блюдо, рекомендуется добавлять лимонный сок, томатную пасту, свежие помидоры, сахар или мед, если это позволяет рецепт.

Добавление молока и молочных продуктов также может эффективно уравновесить чрезмерно соленые блюда. Шеф-поварам стоит рассмотреть возможность тушения ингредиентов в сметане или сливках, в зависимости от требований блюда. Кроме того, зелень, такая как петрушка и шпинат, как известно, поглощает избыток соли.

Еще один практический совет заключается в использовании нарезанного картофеля, который может вытянуть соленость – просто удалите картофель, как только он впитает избыток соли.

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