Домашние консервы в погребе или кладовой часто кажутся почти вечными: многим жалко выбрасывать банку ягодного джема или маринованных помидоров, которая застоялась на дальней полке еще со второго прошлого урожая.

Однако даже идеально простерилизованные консервы имеют четкие предельные сроки годности, по истечении которых в продукте разрушаются витамины, изменяется кислотность и возрастает риск развития опасных микроорганизмов. Разбираемся, сколько реально могут храниться различные виды домашних заготовок при температуре от 2 до 15 градусов и по каким внешним признакам безошибочно определить испорченную банку еще до того, как она попадет на стол.

Предельные сроки годности различных видов закруток

Дольше всего в прохладном темном месте хранится классическое густое варенье без косточек – до 24 месяцев, однако если ягоды или фрукты варились с косточками (вишня, слива, абрикос), срок сокращается ровно до 12 месяцев, поскольку со временем из косточек в сироп начинает выделяться опасная синильная кислота. Овощные заготовки – квашеные и маринованные огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, салат "лечо" и овощная икра – пригодны к употреблению в течение 12 месяцев с момента закатки (максимум 18 месяцев при стабильной температуре не выше 8 – 10 градусов).

Домашнюю тушенку, рыбные консервы и маринованные или соленые грибы категорически не рекомендуется хранить дольше 6 месяцев, ведь белковые продукты наиболее подвержены порче.

Как распознать испорченную консервацию и опасность в банке

Первый и самый главный сигнал тревоги – вздутая металлическая крышка (так называемый "бомбаж") или следы подтекания маринада из-под ободка. Такую банку нельзя пробовать, перемывать или пытаться "переварить" повторно: ее нужно немедленно утилизировать. Насторожить должны и любые визуальные изменения внутри: помутнение рассола, появление белого налета, мелких пузырьков газа, поднимающихся со дна, плесени на поверхности или нехарактерный резкий запах при открытии.

Особую коварность представляет возбудитель ботулизма: в герметичной банке без доступа кислорода бактерия может вырабатывать смертельно опасный токсин без каких-либо изменений вкуса, запаха или цвета продукта, хотя чаще всего этот процесс сопровождается слабым вздутием крышки и появлением мелких пузырьков газа в мякоти овощей или мяса.

Что делать с открытой банкой в холодильнике

Только что вы сняли герметичную крышку, правила хранения меняются на считанные дни. Открытые маринованные огурцы, помидоры или лечо можно хранить в холодильнике не дольше 3 – 5 суток, домашнюю тушенку и грибы – максимум 24 – 48 часов, а варенье и компоты – до 10 – 14 дней, обязательно набирая продукт исключительно чистой сухой ложкой.