Однако даже идеально простерилизованные консервы имеют четкие предельные сроки годности, по истечении которых в продукте разрушаются витамины, изменяется кислотность и возрастает риск развития опасных микроорганизмов. Разбираемся, сколько реально могут храниться различные виды домашних заготовок при температуре от 2 до 15 градусов и по каким внешним признакам безошибочно определить испорченную банку еще до того, как она попадет на стол.

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Предельные сроки годности различных видов закруток

Дольше всего в прохладном темном месте хранится классическое густое варенье без косточек – до 24 месяцев, однако если ягоды или фрукты варились с косточками (вишня, слива, абрикос), срок сокращается ровно до 12 месяцев, поскольку со временем из косточек в сироп начинает выделяться опасная синильная кислота. Овощные заготовки – квашеные и маринованные огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, салат "лечо" и овощная икра – пригодны к употреблению в течение 12 месяцев с момента закатки (максимум 18 месяцев при стабильной температуре не выше 8 – 10 градусов).

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Домашнюю тушенку, рыбные консервы и маринованные или соленые грибы категорически не рекомендуется хранить дольше 6 месяцев, ведь белковые продукты наиболее подвержены порче.

Как распознать испорченную консервацию и опасность в банке

Первый и самый главный сигнал тревоги – вздутая металлическая крышка (так называемый "бомбаж") или следы подтекания маринада из-под ободка. Такую банку нельзя пробовать, перемывать или пытаться "переварить" повторно: ее нужно немедленно утилизировать. Насторожить должны и любые визуальные изменения внутри: помутнение рассола, появление белого налета, мелких пузырьков газа, поднимающихся со дна, плесени на поверхности или нехарактерный резкий запах при открытии.

Особую коварность представляет возбудитель ботулизма: в герметичной банке без доступа кислорода бактерия может вырабатывать смертельно опасный токсин без каких-либо изменений вкуса, запаха или цвета продукта, хотя чаще всего этот процесс сопровождается слабым вздутием крышки и появлением мелких пузырьков газа в мякоти овощей или мяса.

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Что делать с открытой банкой в холодильнике

Только что вы сняли герметичную крышку, правила хранения меняются на считанные дни. Открытые маринованные огурцы, помидоры или лечо можно хранить в холодильнике не дольше 3 – 5 суток, домашнюю тушенку и грибы – максимум 24 – 48 часов, а варенье и компоты – до 10 – 14 дней, обязательно набирая продукт исключительно чистой сухой ложкой.