Проте навіть ідеально простерилізована консервація має чіткі граничні терміни придатності, після завершення яких у продукті руйнуються вітаміни, змінюється кислотність і зростає ризик розвитку небезпечних мікроорганізмів. Розбираємося, скільки реально можуть стояти різні види домашніх заготовок за температури від 2 до 15 градусів і за якими зовнішніми маркерами безпомилково визначити зіпсовану банку ще до того, як вона потрапить на стіл.

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Граничні терміни придатності різних видів закруток

Найдовше в прохолодному темному місці зберігається класичне густе варення без кісточок – до 24 місяців, проте якщо ягоди або фрукти варилися з кісточками (вишня, слива, абрикос), термін скорочується рівно до 12 місяців, оскільки з часом із кісточок у сироп починає виділятися небезпечна синильна кислота. Овочеві заготовки – квашені та мариновані огірки, помідори, кабачки, баклажани, салат лечо та овочева ікра – придатні до вживання протягом 12 місяців із моменту закатування (максимум 18 місяців за стабільної температури не вище 8 – 10 градусів).

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Домашню тушонку, рибні консерви та мариновані або солоні гриби категорично не рекомендується тримати довше 6 – 12 місяців, адже білкові продукти є найбільш вразливими до псування.

Як розпізнати зіпсовану консервацію та небезпеку в банці

Перший і найголовніший сигнал тривоги – здута металева кришка (так званий бомбаж) або сліди підтікання маринаду з-під обідка. Таку банку не можна куштувати, перемивати чи намагатися "переварити" повторно: її потрібно негайно утилізувати. Насторожити мають і будь-які візуальні зміни всередині: помутніння розсолу, поява білого нальоту, дрібних бульбашок газу, що піднімаються з дна, пліснява на поверхні чи нехарактерний різкий запах під час відкривання.

Особливу підступність має збудник ботулізму: у герметичній банці без доступу кисню бактерія може виробляти смертельно небезпечний токсин без жодної зміни смаку, запаху чи кольору продукту, хоча найчастіше процес супроводжується слабким здуттям кришки та появою дрібних пухирців газу у м'якоті овочів або м'яса.

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Що робити з відкритою банкою в холодильнику

Щойно ви зірвали герметичну кришку, правила зберігання змінюються на лічені дні. Відкриті мариновані огірки, помідори чи лечо можна тримати в холодильнику не довше 3 – 5 діб, домашню тушонку та гриби — максимум 24 – 48 годин, а варення та компоти — до 10 – 14 днів, обов'язково набираючи продукт виключно чистою сухою ложкою.