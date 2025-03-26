Вам придется заставлять себя готовить что-то другое: суп с охотничьими колбасками за несколько минут

Ароматный суп – это всегда удачное решение. А когда это суп с колбасками, то устоять перед ним просто невозможно.

Вкусно и сытно без лишних усилий – именно такое описание лучше всего подходит для этого супа. Готовить его легко, а весь процесс занимает считанные минуты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". Читайте также Стакан кефира и яйцо – а результат как в ресторане: простой торт, за который целуют руки Рецепт быстрого супа с колбасками Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3 Ингредиенты:

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 2 охотничьи колбаски;

– 1,2 литра воды;

– 2 картофеля;

– 2 плавленых сырка;

– 50 граммов гренок. Приготовление: Обжарьте на сковороде измельченный лук и натертую морковь. Добавьте нарезанные колбаски и жарьте еще в течение двух минут. Добавьте нарезанный кубиками картофель и обжарьте в течение нескольких минут. Переложите все ингредиенты в кипящую воду и варите до готовности картофеля. Добавьте плавленый сыр, тщательно перемешайте и варите еще в течение пяти минут. Подавайте блюдо с гренками для хрустящей текстуры. Приятного аппетита! Без яиц и муки: манник, который посоревнуется с любым тортом.