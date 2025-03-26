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26 марта, 22:40
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Вам придется заставлять себя готовить что-то другое: суп с охотничьими колбасками за несколько минут

Лилия Имбировская-Сиваковская

Ароматный суп – это всегда удачное решение. А когда это суп с колбасками, то устоять перед ним просто невозможно.

Вкусно и сытно без лишних усилий – именно такое описание лучше всего подходит для этого супа. Готовить его легко, а весь процесс занимает считанные минуты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт быстрого супа с колбасками

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 2 охотничьи колбаски;
– 1,2 литра воды;
– 2 картофеля;
– 2 плавленых сырка;
– 50 граммов гренок.

Приготовление:

  1. Обжарьте на сковороде измельченный лук и натертую морковь.
  2. Добавьте нарезанные колбаски и жарьте еще в течение двух минут.
  3. Добавьте нарезанный кубиками картофель и обжарьте в течение нескольких минут.
  4. Переложите все ингредиенты в кипящую воду и варите до готовности картофеля.
  5. Добавьте плавленый сыр, тщательно перемешайте и варите еще в течение пяти минут.
  6. Подавайте блюдо с гренками для хрустящей текстуры.

Приятного аппетита!

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