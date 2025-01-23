Если не хочется никуда выходить: как приготовить вкусные суши дома

Суши – это звезда японской кухни, которую любят по всему миру. Обычно мы их покупаем или идем смаковать ими в заведение, но и сделать их самому совсем несложно.

Сделанные собственноручно суши всегда вкусны по-особенному. Не нужно ждать какого-то повода – это японское наслаждение можно легко приготовить дома. 24 Канал предлагает сделать это по рецепту Online.ua.

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Рецепт суши "Филадельфия"

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 120 граммов семги;

– 1 огурец;

– 50 граммов авокадо;

– 30 граммов сливочного сыра;

– 300 граммов риса;

– 1 упаковка сухих водорослей нори;

– соевый соус и васаби – по вкусу.

Приготовление:

Сначала отварите рис. Затем почистите огурец и авокадо от кожуры и нарежьте их длинными соломинками. Отрежьте от рыбы небольшой кусочек и снимите кожу острым ножом, чтобы осталось чистое филе. Проверьте филе на наличие костей. Нарежьте рыбу слайсами, держа нож под углом 15 градусов. Застелите бамбуковый коврик пищевой пленкой. Выложите на пленку один лист нори. Смоченными в воде руками распределите по поверхности нори шарик риса весом 150 граммов. Следите, чтобы не оставалось участков без риса, иначе ролл получится кривым. Переверните нори рисом вниз и выложите на лист сыр, авокадо и огурец. Сверните ролл с помощью коврика, равномерно прижимая начинку и подбивая ее по бокам, чтобы она не выпала. Выложите слайсы семги на скрученный ролл. Нарежьте ролл на кусочки, смочив острый нож водой. Если нож не смочить, рис прилипнет к нему и суши получатся менее эстетичными.

Приятного аппетита!

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