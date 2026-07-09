Гениальные суши-тако за считанные минуты: вам больше не придется заказывать доставку

Когда хочется суши, но лень крутить роллы – не беда. Есть решение, которое точно понравится всем ценителям этого японского блюда.

Суши – это порция удовольствия, от которой невозможно отказаться. А теперь вы сможете наслаждаться любимым вкусом хоть каждый день – достаточно лишь иметь под рукой рецепт с сайта yummy.lera.

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Как приготовить суши-тако?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– для риса:

– 200 граммов риса для суши;

– 240 миллилитров воды;

для заправки:

– 30 миллилитров яблочного/рисового уксуса + 1/2 столовой ложки сахара + 1 чайная ложка соли;

для начинки:

– креветки;

– натуральный йогурт;

– икра масаго;

– майонез;

– соус шрирача или острый чили;

– сливочный крем-сыр;

– огурец;

– кунжут.

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Приготовление: