Как сварить безупречный бульон с воздушными клецками: осваиваем искусство домашнего уюта

Домашний бульон – это неповторимый аромат и особый вкус. Это блюдо создает атмосферу уюта и тепла, поэтому все должно быть на высшем уровне.

Бульон – это умение найти баланс ингредиентов и проявить немного терпения. Да, блюдо не из самых простых, но результат стоит каждой минуты старания.

Как сварить идеальный бульон?

Куриный бульон можно считать своеобразной классикой, ведь время от времени его готовят все. Как довести блюдо до произведения искусства рассказывает портал Kwestia smaku.

Время :

Порций:

Ингредиенты:

– целая курица или части курицы с костями, можно добавить субпродукты;

– 1 – 2 морковки;

– полпучка петрушки;

– по кусочку лука-порея, сельдерея и капусты;

– несколько веточек петрушки;

– 1 – 2 кусочка сушеных лавровых грибов или подберезовиков;

– 3 лавровых листа;

– 3 горошины душистого перца;

– обжаренные лук и зубчик чеснока;

– морская соль и свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление:

Поместите промытую курицу в кастрюлю вместе с зеленью, веточками петрушки и ароматными травами. Для более глубокого вкуса добавьте грибы, зубчик чеснока и предварительно обжаренный лук, после чего залейте ингредиенты холодной водой. Доведите смесь до кипения на сильном огне, обязательно посолив воду. Когда бульон закипит, тщательно снимите образовавшуюся на поверхности пену,. Уменьшите огонь до минимума и продолжайте готовить под приоткрытой крышкой около 1,5 часа, чтобы напиток стал насыщенным. В конце добавьте свежемолотый перец для пикантности и завершенности вкуса.

Как приготовить воздушные клецки?

Галушки не просто придадут блюду сытности, но и порадуют оригинальным национальным колоритом. Готовим это замечательное дополнение по рецепту с TikTok Nom_Nom.

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 1 столовая ложка масла;

– 10 столовых ложек манки;

– четверть чайной ложки соли.

Приготовление:

Тщательно перемешайте массу и оставьте ее отдохнуть примерно на 20 минут. Эта пауза необходима для того, чтобы ингредиенты соединились, а основа набухла. Это сделает клецки значительно нежнее и поможет им лучше держать форму. Когда бульон будет готов, начните формировать галушки с помощью ложки, предварительно смоченной в воде, чтобы тесто не прилипало. Опускайте их в кипящую жидкость и варите в течение нескольких минут до готовности.

Что добавить в бульон для более выраженного вкуса?

Хотя классический куриный бульон состоит только из воды и основы, именно овощи и травы делают его вкус по-настоящему глубоким и насыщенным. Попробуйте одну полезную привычку: храните обрезки овощей от других блюд в морозильной камере.

Тогда в день приготовления у вас под рукой уже будет готовый ароматный набор. Просто оставьте кастрюлю томиться на небольшом огне в течение трех часов, время от времени снимая пену с поверхности.

Помните, что в этом деле нет места излишнему перфекционизму. Если вы отвлеклись и бульон варился дольше - он просто станет более концентрированным. А если у вас мало времени, вы получите более легкую и деликатную основу.

У меня дома я обычно добавляю сельдерей, лук и морковь, а также несколько трав и специй для большей суточной нормы. Но, честно говоря, нет никаких правил относительно того, что можно добавлять в кастрюлю с куриными костями. Добавьте жареный чеснок, если хотите, чтобы он был слаще и карамелизированным, добавьте имбирь, если хотите немного острого, или фенхель для нотки аниса,

– отмечает Саммер Миллер, автор кулинарных книг.

Какие специи можно добавить в бульон?

Для насыщенного домашнего бульона прекрасно подойдет как собственноручно запеченная тушка, так и готовая курица-гриль из магазина. Классическое трио из сельдерея, моркови и лука создаст идеальную вкусовую базу, а добавление чеснока – это уже дело вашего вкуса: смело используйте столько, сколько пожелаете.

Зелень и специи добавляют блюду финальных штрихов. Свежий тимьян подарит легкую свежесть и прозрачность, а лавровый лист внесет деликатные цветочные нотки. Не спешите выбрасывать стебли петрушки, ведь они богаче на эфирные масла, чем листья, и отдадут бульону весь свой аромат. А если вы любите легкую пикантность, добавьте несколько горошин черного перца.

