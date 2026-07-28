Борщовая заправка на зиму: как закрыть свеклу для ароматного борща
Домашняя свекольная заправка для борща – это способ заранее сохранить вкус лета в банке и зимой готовить любимое блюдо гораздо быстрее. Такая заготовка дает борщу насыщенный цвет, аромат и меньше хлопот на кухне.
Домашняя свекольная заправка для борща помогает сэкономить время зимой и дает блюду насыщенный цвет и вкус. Как все сделать быстро и легко – рассказала alin withkitchen в Instagram.
Как приготовить свекольную заправку?
- Время : 30 минут
- Порций : 10
Ингредиенты :
– 3 килограмма свеклы;
– 1 килограмм моркови;
– 500 граммов лука;
– 3 килограмма помидоров;
– 3 столовые ложки соли;
– 6 столовых ложек сахара;
– 350 – 300 миллилитров масла;
– 80 – 100 миллилитров уксуса;
– 500 миллилитров томатного соуса.
Приготовление :
- Очистите свеклу и морковь, натрите ее на большой терке. Лук мелко нашинкуйте.
- Помидоры проварите несколько минут, затем протрите через сито, чтобы получить однородное томатное пюре без кожуры и семян.
- В большую кастрюлю выложите свеклу, морковь, лук и томатное пюре. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и тушите около 15 – 20 минут.
- Добавьте соль, сахар, растительное масло, уксус и томатный соус. Хорошо перемешайте все вместе.
- Продолжайте готовить еще 30-40 минут на слабом огне, периодически помешивая, чтобы овощи равномерно протушивались.
- Горячую заправку разложите в предварительно простерилизованные банки и сразу закатайте герметично стерильными крышками.
- Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.
Почему эта заправка удобна?
Зимой достаточно открыть банку и добавить овощную смесь в бульон – борщ быстро приобретает насыщенный вкус и красивый цвет.
Свекла в этой истории – не просто еще один овощ, а основа узнаваемого борщового вкуса. По научным обзорам, современная столовая свекла происходит от дикой морской свеклы, а ее корнеплодные формы сформировались в Европе.
Именно в Восточной Европе свекла особенно прочно закрепилась в кулинарии и стала ключевым ингредиентом борща. В исследовании эволюции свеклы также отмечено, что "beetroot borscht" регулярно готовили этнические украинцы восточнее Днепра уже в конце XVII или начале XVIII века.