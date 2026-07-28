Домашня бурякова заправка для борщу допомагає заощадити час узимку й одразу дає страві насичений колір та смак. Як все зробити швидко та легко – розповіла alin withkitchen в Instagram.
Як приготувати бурякову заправку?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 3 кілограми буряка;
– 1 кілограм моркви;
– 500 грамів цибулі;
– 3 кілограми помідорів;
– 3 столові ложки солі;
– 6 столових ложок цукру;
– 350 – 300 мілілітрів олії;
– 80 – 100 мілілітрів оцту;
– 500 мілілітрів томатного соусу.
Приготування:
- Очистіть буряк і моркву, натріть їх на великій тертці. Цибулю дрібно наріжте.
- Помідори проваріть кілька хвилин, а потім протріть через сито, щоб отримати однорідне томатне пюре без шкірки та насіння.
- У велику каструлю викладіть буряк, моркву, цибулю та томатне пюре. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння й тушкуйте приблизно 15 – 20 хвилин.
- Додайте сіль, цукор, олію, оцет і томатний соус. Добре перемішайте все разом.
- Продовжуйте готувати ще 30 – 40 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи, щоб овочі рівномірно протушкувалися.
- Гарячу заправку розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки та одразу герметично закатайте стерильними кришками.
- Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.
Чому ця заправка зручна?
Взимку достатньо відкрити банку й додати овочеву суміш у бульйон – борщ швидко набуває насиченого смаку та красивого кольору.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Буряк у цій історії – не просто ще один овоч, а основа впізнаваного борщового смаку. За науковими оглядами, сучасний столовий буряк походить від дикого морського буряка, а його коренеплідні форми сформувалися в Європі.
Саме в Східній Європі буряк особливо міцно закріпився в кулінарії та став ключовим інгредієнтом борщу. У дослідженні еволюції буряка також зазначено, що "beetroot borscht" регулярно готували етнічні українці на схід від Дніпра вже наприкінці XVII або на початку XVIII століття.