Домашня бурякова заправка для борщу допомагає заощадити час узимку й одразу дає страві насичений колір та смак. Як все зробити швидко та легко – розповіла alin withkitchen в Instagram.

Як приготувати бурякову заправку?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 3 кілограми буряка;
– 1 кілограм моркви;
– 500 грамів цибулі;
– 3 кілограми помідорів;
– 3 столові ложки солі;
– 6 столових ложок цукру;
– 350 – 300 мілілітрів олії;
– 80 – 100 мілілітрів оцту;
– 500 мілілітрів томатного соусу.

Приготування:

  1. Очистіть буряк і моркву, натріть їх на великій тертці. Цибулю дрібно наріжте.
  2. Помідори проваріть кілька хвилин, а потім протріть через сито, щоб отримати однорідне томатне пюре без шкірки та насіння.
  3. У велику каструлю викладіть буряк, моркву, цибулю та томатне пюре. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння й тушкуйте приблизно 15 – 20 хвилин.
  4. Додайте сіль, цукор, олію, оцет і томатний соус. Добре перемішайте все разом.
  5. Продовжуйте готувати ще 30 – 40 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи, щоб овочі рівномірно протушкувалися.
  6. Гарячу заправку розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки та одразу герметично закатайте стерильними кришками.
  7. Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.

Чому ця заправка зручна?

Взимку достатньо відкрити банку й додати овочеву суміш у бульйон – борщ швидко набуває насиченого смаку та красивого кольору.

WhatsApp Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp Додати

Буряк у цій історії – не просто ще один овоч, а основа впізнаваного борщового смаку. За науковими оглядами, сучасний столовий буряк походить від дикого морського буряка, а його коренеплідні форми сформувалися в Європі.

Саме в Східній Європі буряк особливо міцно закріпився в кулінарії та став ключовим інгредієнтом борщу. У дослідженні еволюції буряка також зазначено, що "beetroot borscht" регулярно готували етнічні українці на схід від Дніпра вже наприкінці XVII або на початку XVIII століття.