Домашня бурякова заправка для борщу допомагає заощадити час узимку й одразу дає страві насичений колір та смак. Як все зробити швидко та легко – розповіла alin withkitchen в Instagram.

Як приготувати бурякову заправку?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 3 кілограми буряка;

– 1 кілограм моркви;

– 500 грамів цибулі;

– 3 кілограми помідорів;

– 3 столові ложки солі;

– 6 столових ложок цукру;

– 350 – 300 мілілітрів олії;

– 80 – 100 мілілітрів оцту;

– 500 мілілітрів томатного соусу.

Приготування:

Очистіть буряк і моркву, натріть їх на великій тертці. Цибулю дрібно наріжте. Помідори проваріть кілька хвилин, а потім протріть через сито, щоб отримати однорідне томатне пюре без шкірки та насіння. У велику каструлю викладіть буряк, моркву, цибулю та томатне пюре. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння й тушкуйте приблизно 15 – 20 хвилин. Додайте сіль, цукор, олію, оцет і томатний соус. Добре перемішайте все разом. Продовжуйте готувати ще 30 – 40 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи, щоб овочі рівномірно протушкувалися. Гарячу заправку розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки та одразу герметично закатайте стерильними кришками. Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.

Чому ця заправка зручна?

Взимку достатньо відкрити банку й додати овочеву суміш у бульйон – борщ швидко набуває насиченого смаку та красивого кольору.

Буряк у цій історії – не просто ще один овоч, а основа впізнаваного борщового смаку. За науковими оглядами, сучасний столовий буряк походить від дикого морського буряка, а його коренеплідні форми сформувалися в Європі.

Саме в Східній Європі буряк особливо міцно закріпився в кулінарії та став ключовим інгредієнтом борщу. У дослідженні еволюції буряка також зазначено, що "beetroot borscht" регулярно готували етнічні українці на схід від Дніпра вже наприкінці XVII або на початку XVIII століття.