Домашняя свекольная заправка для борща помогает сэкономить время зимой и дает блюду насыщенный цвет и вкус. Как все сделать быстро и легко – рассказала alin withkitchen в Instagram.

Как приготовить свекольную заправку?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций : 10

Ингредиенты :

– 3 килограмма свеклы;

– 1 килограмм моркови;

– 500 граммов лука;

– 3 килограмма помидоров;

– 3 столовые ложки соли;

– 6 столовых ложек сахара;

– 350 – 300 миллилитров масла;

– 80 – 100 миллилитров уксуса;

– 500 миллилитров томатного соуса.

Приготовление :

Очистите свеклу и морковь, натрите ее на большой терке. Лук мелко нашинкуйте. Помидоры проварите несколько минут, затем протрите через сито, чтобы получить однородное томатное пюре без кожуры и семян. В большую кастрюлю выложите свеклу, морковь, лук и томатное пюре. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и тушите около 15 – 20 минут. Добавьте соль, сахар, растительное масло, уксус и томатный соус. Хорошо перемешайте все вместе. Продолжайте готовить еще 30-40 минут на слабом огне, периодически помешивая, чтобы овощи равномерно протушивались. Горячую заправку разложите в предварительно простерилизованные банки и сразу закатайте герметично стерильными крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Почему эта заправка удобна?

Зимой достаточно открыть банку и добавить овощную смесь в бульон – борщ быстро приобретает насыщенный вкус и красивый цвет.

Свекла в этой истории – не просто еще один овощ, а основа узнаваемого борщового вкуса. По научным обзорам, современная столовая свекла происходит от дикой морской свеклы, а ее корнеплодные формы сформировались в Европе.

Именно в Восточной Европе свекла особенно прочно закрепилась в кулинарии и стала ключевым ингредиентом борща. В исследовании эволюции свеклы также отмечено, что "beetroot borscht" регулярно готовили этнические украинцы восточнее Днепра уже в конце XVII или начале XVIII века.