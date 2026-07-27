Лучший сырник с маком на Маковея за несколько минут: нежнейшего десерта вы точно не пробовали

Сырник отличная идея для стола на Маковея. Он получится воздушным и нежным, а приготовление не требует много времени и усилий.

Мягкое песочное тесто и нежная творожно-маковая начинка создают просто идеальную гармонию, которую смогут оценить даже гурманы. А еще он поразит своей яркой эстетикой, подчеркнувшей особенность праздничного застолья. Как приготовить творожный сырник? Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

тесто:

– 220 граммов муки;

– 100 граммов сливочного масла;

– 50 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

начинка:

– 500 граммов кисломолочного сыра;

– 100 – 120 граммов мака;

– 150 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 2 столовые ложки картофельного крахмала (или 3,5 столовой ложки кукурузного). Приготовление: Залейте мак кипятком и оставьте его распариваться на 20 – 30 минут. После этого тщательно слейте лишнюю воду и по желанию измельчите маковую массу блендером – это сделает начинку еще более нежной. Для основания взбейте яйцо с сахаром, влейте растопленное сливочное масло и перемешайте. В отдельной посуде соедините муку с разрыхлителем, высыпьте в яичную смесь и замесите мягкое, эластичное тесто. Возьмите форму для выпечки и смажьте ее маслом. Равномерно распределите тесто руками по дну, обязательно сформировав аккуратные бортики. Отправьте форму в холодильник, пока вы будете готовить начинку. Соедините творог с яйцами и взбейте блендером до абсолютной однородности без комочков. Добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал и еще раз хорошо перемешайте. Разделите творожную массу на две неравные части. В меньшую часть добавьте подготовленный мак и перемешайте. Извлеките форму из холодильника и начните формировать узор: поочередно выкладывайте в центр по ложке белой и маковой начинки. В конце возьмите деревянную шпажку и проведите несколько линий от краев к центру, образуя хорошую паутинку. Выпекайте творожник в разогретой до 170 градусов духовке примерно 45 – 50 минут. После выпечки дайте пирогу полностью остыть прямо в форме и только тогда осторожно доставайте и подавайте к столу.