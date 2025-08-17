Идеальный летний завтрак: рецепт воздушных сырников с персиками
- Сырники – всегда замечательная опция для завтрака.
- С персиками любимое блюдо становится еще вкуснее.
Нежные сырники это всегда хорошая идея для завтрака. А если дополнить их любимыми фруктами, то эффект будет просто непревзойденным.
Воздушные сырники – это всегда об удачном начале дня, а добавление персиков позволит разнообразить привычное блюдо и добавить ему новых оттенков. 24 Канал предлагает приготовить особые сырники с персиками по рецепту ТСН.
Как приготовить сырники с персиками?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 персика;
– 300 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки манной крупы;
– 1 столовая ложка муки + немного для обсыпки.
Приготовление:
- В миску положите творог, добавьте яйцо и сахар, разомните все вилкой до однородной массы.
- Подсыпьте манку с мукой, перемешайте и оставьте смесь отдохнуть на 10 – 15 минут.
- Персики хорошо промойте, вытрите полотенцем, снимите кожуру, выньте косточку и порежьте мякоть небольшими кубиками. Добавьте кусочки фруктов к творожной массе и осторожно перемешайте.
- На тарелку высыпьте немного муки.
- Смоченными руками сформируйте сырники, слегка обваляйте их в муке.
- Обжарьте сырники до золотистой корочки.
- Подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!
