Воздушные сырники – это всегда об удачном начале дня, а добавление персиков позволит разнообразить привычное блюдо и добавить ему новых оттенков. 24 Канал предлагает приготовить особые сырники с персиками по рецепту ТСН.

Как приготовить сырники с персиками?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 персика;

– 300 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки манной крупы;

– 1 столовая ложка муки + немного для обсыпки.

Приготовление:

В миску положите творог, добавьте яйцо и сахар, разомните все вилкой до однородной массы. Подсыпьте манку с мукой, перемешайте и оставьте смесь отдохнуть на 10 – 15 минут. Персики хорошо промойте, вытрите полотенцем, снимите кожуру, выньте косточку и порежьте мякоть небольшими кубиками. Добавьте кусочки фруктов к творожной массе и осторожно перемешайте. На тарелку высыпьте немного муки. Смоченными руками сформируйте сырники, слегка обваляйте их в муке. Обжарьте сырники до золотистой корочки. Подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!

