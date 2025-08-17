Повітряні сирники – це завжди про вдалий початок дня, а додавання персиків дозволить урізноманітнити звичну страву та додати їй нових відтінків. 24 Канал пропонує приготувати особливі сирники з персиками за рецептом ТСН.

Як приготувати сирники з персиками?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 персики;

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки манної крупи;

– 1 столова ложка борошна + трішки для обсипання.

Приготування:

У миску покладіть сир, додайте яйце та цукор, розімніть все виделкою до однорідної маси. Підсипте манку з борошном, перемішайте і залиште суміш відпочити на 10 – 15 хвилин. Персики добре промийте, витріть рушником, зніміть шкірку, вийміть кісточку та поріжте м’якоть невеликими кубиками. Додайте шматочки фруктів до сирної маси та обережно перемішайте. На тарілку висипте трохи борошна. Змоченими руками сформуйте сирники, злегка обваляйте їх у борошні. Обсмажте сирники до золотистої скоринки. Подавайте зі сметаною.

Смачного!

