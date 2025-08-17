Ідеальний літній сніданок: рецепт повітряних сирників з персиками
- Сирники – завжди чудова опція для сніданку.
- З персиками улюблена страва стає ще смачнішою.
Ніжні сирники – це завжди гарна ідея для сніданку. А якщо доповнити їх улюбленими фруктами, то ефект буде просто неперевершеним.
Повітряні сирники – це завжди про вдалий початок дня, а додавання персиків дозволить урізноманітнити звичну страву та додати їй нових відтінків. 24 Канал пропонує приготувати особливі сирники з персиками за рецептом ТСН.
Як приготувати сирники з персиками?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 персики;
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки манної крупи;
– 1 столова ложка борошна + трішки для обсипання.
Приготування:
- У миску покладіть сир, додайте яйце та цукор, розімніть все виделкою до однорідної маси.
- Підсипте манку з борошном, перемішайте і залиште суміш відпочити на 10 – 15 хвилин.
- Персики добре промийте, витріть рушником, зніміть шкірку, вийміть кісточку та поріжте м’якоть невеликими кубиками. Додайте шматочки фруктів до сирної маси та обережно перемішайте.
- На тарілку висипте трохи борошна.
- Змоченими руками сформуйте сирники, злегка обваляйте їх у борошні.
- Обсмажте сирники до золотистої скоринки.
- Подавайте зі сметаною.
Смачного!
