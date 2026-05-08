Сырники с шоколадом, после которых обычные уже не те: простой рецепт для завтрака

Сырники с шоколадом – это тот случай, когда завтрак вроде бы знакомый, но после первого разреза уже становится значительно интереснее. Такие сырники хорошо готовить тогда, когда хочется чего-то домашнего, но не совсем обыденного.

Хотя внешне все классически: румяная корочка, нежная сырная основа, немного сметаны рядом. А внутри – мягкий шоколад, который меняет обычный рецепт без лишних выдумок, пишет Здесь вкусно.

Как сделать сырники с шоколадом?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки манной крупы;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 яйцо;

– несколько кусочков шоколада;

– мука для обвалки;

– щепотка соли;

– масло для жарки.

Приготовление:

Творог сначала хорошо отожмите от лишней жидкости с помощью марли или бинта. Для сырников лучше всего подходит жирный творог – примерно от 9%, но менее жирный тоже можно использовать. После этого перетрите творог через сито, чтобы масса стала более нежной. Блендер лучше не использовать, потому что творог может превратиться в слишком жидкую кашеобразную массу. К подготовленному творогу добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и манную крупу. Хорошо перемешайте и оставьте массу на 20 – 30 минут, чтобы манка набухла. Затем сформируйте сырники: возьмите немного творожного теста, положите внутрь кусочек шоколада и хорошо заверните его творожной массой, чтобы начинка была полностью закрыта. Сформируйте из массы колбаску, обваляйте ее в муке и с помощью стакана или ножа придайте сырникам аккуратную форму. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла и жарьте сырники на среднем огне до готовности и румяной корочки с обеих сторон. Подавайте теплыми, пока шоколад внутри мягкий.

Как приготовить ленивую овсянку?

Это лучший завтрак, который можно приготовить заранее. Овсянка, приготовленная на ночь, готовится быстро и легко, вы можете добавить к ней все, что пожелаете, и она очень вкусная.

Приготовить овсянку на ночь действительно просто. Это блюдо без варки требует лишь немного времени. Смешайте овсянку с молоком на ваш выбор – коровьим или его альтернативами, такими как овсяное или миндальное. Утром добавьте любимые ингредиенты и наслаждайтесь. Здесь вы можете проявить креативность: попробуйте использовать другое молоко или добавить свежие или сухофрукты, орехи и семена как начинку,

– советует Марта Стюарт.

Время: 5 минут

5 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 стакан овсяных хлопьев;

– 3/4 стакана молока;

– щепотка корицы;

– 1/4 чайной ложки соли;

– поджаренные тыквенные семечки для подачи;

– сушеная клюква для подачи;

– кленовый сироп для подачи;

– молоко для регулирования консистенции по желанию.

Приготовление:

Приготовление:

Овсяные хлопья пересыпьте в банку или глубокую миску. Добавьте молоко, щепотку корицы и соль, хорошо перемешайте, накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь. За это время хлопья впитают жидкость, станут мягкими и приобретут нежную кремовую текстуру. Перед подачей перемешайте овсянку. Если она получилась слишком густой, добавьте еще немного молока и доведите до желаемой консистенции. Сверху посыпьте поджаренными тыквенными семечками и сушеной клюквой, полейте кленовым сиропом и сразу подавайте. Для тропического варианта вместо обычного молока используйте кокосовое, а корицу не добавляйте. Готовую овсянку можно подать с поджаренной кокосовой стружкой, кусочками киви, ананаса и манго, а вместо кленового сиропа слегка полить медом.

Что особенного приготовить на завтрак?

Завтрак легко выпадает из плана, особенно когда вы заранее продумываете меню на неделю или просто спешите с утра, информирует Nates honey. В такие моменты рука сама тянется к хлопьям, овсянки, смузи или чего-либо, что можно приготовить за несколько минут. И это вполне нормально – быстрые завтраки тоже имеют свои преимущества.

Иногда стоит добавить к утру немного больше вкуса, ведь завтрак может быть не только простым, но и действительно интересным. Завтрак с беконом, ягодами и тостами сочетает сладкие и соленые акценты, поэтому обычный тост получается значительно интереснее. Такой вариант хорошо подходит для будних утренников, когда времени мало, но хочется чего-то вкусного и питательного. Часть работы можно сделать заранее – поджарить бекон и подготовить хлеб. Тогда утром останется только быстро собрать тост и подать его к столу.

Запеченные яйца с бататом и панчетой – это сытный завтрак в виде небольших порций из батата. Начинка получается питательной благодаря панчете, сыру и луку, а само блюдо имеет выразительный соленый вкус. Его можно приготовить для неспешного бранча в выходной или подать в будний день, когда хочется чего-то более основательного, чем привычная утренняя еда.

Сладкая киноа может стать основой для питательной утренней миски. В этом рецепте ее сочетают с греческим йогуртом, фруктами, орехами, сырым нефильтрованным медом, семенами и специями. Получается сбалансированный завтрак с белком, натуральными ингредиентами и приятной сытностью. К тому же такое блюдо не требует много времени и особенно хорошо подходит в теплые летние утра.

