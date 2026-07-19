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19 июля, 18:39
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Сырный торт с заварным кремом: нежный десерт по простому рецепту

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сырный торт с заварным кремом обещает то, почему домашние десерты часто не имеют простоты без потери нежности. Для приготовления требуется всего несколько основных ингредиентов, а после охлаждения десерт становится особенно сочным.

Сырный торт с заварным кремом действительно готовится из простых вещей: основных ингредиентов, нескольких шагов и времени в холодильнике. Именно это делает десерт нежным и хорошо пропитанным.

Может ли торт без сложного теста и многочасовой мороки получиться не хуже классических фаворитов? Именно на такой десерт натыкаются, когда ищут что-то простое, но очень домашнее, рассказывает "Господинька".

Как приготовить нежный торт?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 180 граммов творога; 
– 1 яйцо; 
– щепотка соли; 
– 100 граммов сахара; 
– 200 граммов муки; 
– 0,5 чайной ложки соды; 
– 2 яйца для крема; 
– 150 граммов сахара для крема; 
– 2 столовые ложки крахмала; 
– 200 миллилитров молока; 
– 200 граммов сметаны; 
– 70 граммов сливочного масла; 
– растопленный шоколад для украшения.

Приготовление:

  1. Для коржей смешайте творог, яйцо, соль и сахар.
  2. Добавьте муку с содой и замесите мягкое тесто.
  3. Разделите тесто на 8 частей, раскатайте тонкие коржи и выпекайте при 200 градусах примерно по 6 минут.
  4. Готовые коржи обрежьте, а обрезки измельчите в крошку.
  5. Для крема смешайте яйца, сахар, крахмал, сметану и молоко.
  6. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения.
  7. Снимите с плиты, добавьте сливочное масло и остудите.
  8. Смажьте все коржи кремом, смажьте верх и бока торта, посыпьте крошкой и украсьте растопленным шоколадом.
  9. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался, после чего подавайте к столу.

Почему творог в десертах – не новая идея

Кисломолочный творог в этом торте относится к очень древней группе продуктов, известных как curd. История сыроделия подсказывает, что древнейшие сыры были именно кислыми и солеными на вкус и напоминали современный домашний творог или фету.

Такие молочные продукты производят уже более 7 тысяч лет, поэтому сырные десерты имеют не модные, а поистине древние корни.

Сырный торт с заварным кремом – как раз тот случай, когда простые ингредиенты дают очень убедительный результат. А холодильник здесь играет не меньшую роль, чем духовка: именно он придает десерту нежную, целостную текстуру.

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