Сирний торт із заварним кремом справді тримається на простих речах: базових інгредієнтах, кількох кроках і часі в холодильнику. Саме він робить десерт ніжним і добре просоченим.

Чи може торт без складного тіста та багатогодинної мороки вийти не гіршим за класичні улюбленці? Саме на такий десерт натрапляють, коли шукають щось просте, але дуже домашнє, розповідає "Господинька".

Як зробити ніжний торт?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 180 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 100 грамів цукру;

– 200 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 2 яйця для крему;

– 150 грамів цукру для крему;

– 2 столові ложки крохмалю;

– 200 мілілітрів молока;

– 200 грамів сметани;

– 70 грамів вершкового масла;

– розтоплений шоколад для декору.

Приготування:

Для коржів змішайте кисломолочний сир, яйце, сіль і цукор. Додайте борошно із содою та замісіть м’яке тісто. Поділіть тісто на 8 частин, розкачайте тонкі коржі та випікайте при 200 градусах приблизно по 6 хвилин. Готові коржі обріжте, а обрізки подрібніть у крихту. Для крему змішайте яйця, цукор, крохмаль, сметану та молоко. Варіть на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зніміть з плити, додайте вершкове масло й охолодіть. Перемастіть усі коржі кремом, змастіть верх і боки торта, обсипте крихтою та прикрасьте розтопленим шоколадом. Поставте торт у холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився, після чого подавайте до столу.

Чому сир у десертах – не нова ідея

Кисломолочний сир у цьому торті належить до дуже давньої групи продуктів, відомих як curd. Історія сироваріння підказує, що найдавніші сири були саме кислими й солоними на смак та нагадували сучасний домашній сир або фету.

Такі молочні продукти виробляють уже понад 7 тисяч років, тож сирні десерти мають не модне, а справді древнє коріння.

Сирний торт із заварним кремом – якраз той випадок, коли прості інгредієнти складаються в дуже переконливий результат. А холодильник тут працює не менше за духовку: саме він збирає десерт у ніжну, цілісну текстуру.