Сырный торт с заварным кремом действительно готовится из простых вещей: основных ингредиентов, нескольких шагов и времени в холодильнике. Именно это делает десерт нежным и хорошо пропитанным.
Может ли торт без сложного теста и многочасовой мороки получиться не хуже классических фаворитов? Именно на такой десерт натыкаются, когда ищут что-то простое, но очень домашнее, рассказывает "Господинька".
Как приготовить нежный торт?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 180 граммов творога;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 100 граммов сахара;
– 200 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 2 яйца для крема;
– 150 граммов сахара для крема;
– 2 столовые ложки крахмала;
– 200 миллилитров молока;
– 200 граммов сметаны;
– 70 граммов сливочного масла;
– растопленный шоколад для украшения.
Приготовление:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- Для коржей смешайте творог, яйцо, соль и сахар.
- Добавьте муку с содой и замесите мягкое тесто.
- Разделите тесто на 8 частей, раскатайте тонкие коржи и выпекайте при 200 градусах примерно по 6 минут.
- Готовые коржи обрежьте, а обрезки измельчите в крошку.
- Для крема смешайте яйца, сахар, крахмал, сметану и молоко.
- Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Снимите с плиты, добавьте сливочное масло и остудите.
- Смажьте все коржи кремом, смажьте верх и бока торта, посыпьте крошкой и украсьте растопленным шоколадом.
- Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался, после чего подавайте к столу.
Почему творог в десертах – не новая идея
Кисломолочный творог в этом торте относится к очень древней группе продуктов, известных как curd. История сыроделия подсказывает, что древнейшие сыры были именно кислыми и солеными на вкус и напоминали современный домашний творог или фету.
Такие молочные продукты производят уже более 7 тысяч лет, поэтому сырные десерты имеют не модные, а поистине древние корни.
Сырный торт с заварным кремом – как раз тот случай, когда простые ингредиенты дают очень убедительный результат. А холодильник здесь играет не меньшую роль, чем духовка: именно он придает десерту нежную, целостную текстуру.