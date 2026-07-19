Сырный торт с заварным кремом действительно готовится из простых вещей: основных ингредиентов, нескольких шагов и времени в холодильнике. Именно это делает десерт нежным и хорошо пропитанным.

Может ли торт без сложного теста и многочасовой мороки получиться не хуже классических фаворитов? Именно на такой десерт натыкаются, когда ищут что-то простое, но очень домашнее, рассказывает "Господинька".

Как приготовить нежный торт?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 180 граммов творога;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 100 граммов сахара;

– 200 граммов муки;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 2 яйца для крема;

– 150 граммов сахара для крема;

– 2 столовые ложки крахмала;

– 200 миллилитров молока;

– 200 граммов сметаны;

– 70 граммов сливочного масла;

– растопленный шоколад для украшения.

Приготовление:

Для коржей смешайте творог, яйцо, соль и сахар. Добавьте муку с содой и замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 8 частей, раскатайте тонкие коржи и выпекайте при 200 градусах примерно по 6 минут. Готовые коржи обрежьте, а обрезки измельчите в крошку. Для крема смешайте яйца, сахар, крахмал, сметану и молоко. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с плиты, добавьте сливочное масло и остудите. Смажьте все коржи кремом, смажьте верх и бока торта, посыпьте крошкой и украсьте растопленным шоколадом. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался, после чего подавайте к столу.

Почему творог в десертах – не новая идея

Кисломолочный творог в этом торте относится к очень древней группе продуктов, известных как curd. История сыроделия подсказывает, что древнейшие сыры были именно кислыми и солеными на вкус и напоминали современный домашний творог или фету.

Такие молочные продукты производят уже более 7 тысяч лет, поэтому сырные десерты имеют не модные, а поистине древние корни.

Сырный торт с заварным кремом – как раз тот случай, когда простые ингредиенты дают очень убедительный результат. А холодильник здесь играет не меньшую роль, чем духовка: именно он придает десерту нежную, целостную текстуру.