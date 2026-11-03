Сытный салат со свеклой, картофелем и мясом: простой рецепт на каждый день и на праздник
Свекла в салате часто ассоциируется только с винегретом или шубой, но этот рецепт показывает, что из нее можно приготовить другое, более простое и сытное блюдо. Достаточно лишь немного фантазии!
Сама свекла здесь служит не только основой вкуса, но и главным цветом блюда. Это именно тот салат, который придет на помощь после изнурительного дня, когда совсем не хочется долго стоять у плиты.
Как приготовить салат со свеклой, картофелем и мясом?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 – 5 штук отварной свеклы;
– 2 штуки отварного картофеля;
– 2 штуки отварной моркови;
– 4 штуки малосольных огурцов;
– 1/2 банки консервированного зеленого горошка;
– 100 – 150 граммов отварного мяса;
заправка и специи:
– 150 – 200 граммов майонеза;
– 1 пучок свежей зелени;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 1 щепотка черного молотого перца.
Приготовление:
- Отварите картофель, морковь и свеклу до готовности. Затем остудите их, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
- Положите нарезанные овощи в большую миску.
- Измельчите малосольные огурцы и нарежьте отварное мясо небольшими кубиками.
- Добавьте огурцы, мясо, консервированный зеленый горошек и мелко нарезанную зелень к овощам.
- Посолите, поперчите и хорошо перемешайте все ингредиенты.
- Заправьте салат майонезом и еще раз перемешайте.
- Поставьте готовое блюдо в холодильник ненадолго, чтобы оно остыло и стало вкуснее. Перед подачей переложите в салатник и украсьте зеленью.