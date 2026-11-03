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3 ноября, 09:03
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Сытный салат со свеклой, картофелем и мясом: простой рецепт на каждый день и на праздник

Лилия Имбировская-Сиваковская

Свекла в салате часто ассоциируется только с винегретом или шубой, но этот рецепт показывает, что из нее можно приготовить другое, более простое и сытное блюдо. Достаточно лишь немного фантазии!

Сама свекла здесь служит не только основой вкуса, но и главным цветом блюда. Это именно тот салат, который придет на помощь после изнурительного дня, когда совсем не хочется долго стоять у плиты.

Как приготовить салат со свеклой, картофелем и мясом?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 4 – 5 штук отварной свеклы; 
– 2 штуки отварного картофеля; 
– 2 штуки отварной моркови; 
– 4 штуки малосольных огурцов; 
– 1/2 банки консервированного зеленого горошка; 
– 100 – 150 граммов отварного мяса; 
заправка и специи: 
– 150 – 200 граммов майонеза; 
– 1 пучок свежей зелени; 
– 1/2 чайной ложки каменной соли; 
– 1 щепотка черного молотого перца.

Приготовление:

  1. Отварите картофель, морковь и свеклу до готовности. Затем остудите их, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Положите нарезанные овощи в большую миску.
  3. Измельчите малосольные огурцы и нарежьте отварное мясо небольшими кубиками.
  4. Добавьте огурцы, мясо, консервированный зеленый горошек и мелко нарезанную зелень к овощам.
  5. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте все ингредиенты.
  6. Заправьте салат майонезом и еще раз перемешайте.
  7. Поставьте готовое блюдо в холодильник ненадолго, чтобы оно остыло и стало вкуснее. Перед подачей переложите в салатник и украсьте зеленью.