Съели тарелку – и никаких закусок уже не надо: этот салат легко затмит "Оливье"

Когда хочется приготовить по-настоящему сытную, насыщенную закуску без долгих хлопот по нарезке десятка овощей, на помощь приходит проверенная комбинация отварной говядины, хрустящих маринованных огурцов, вареных яиц и подсушенных грецких орехов.

Благодаря сбалансированному контрасту текстур и вкусов такое блюдо легко заменяет полноценный горячий ужин, а при желании говядину можно смело заменить отварным куриным филе или копченой ветчиной. Главный секрет сочности мяса заключается в том, чтобы дать говядине остыть прямо в горячем бульоне, в котором она варилась.

А кисло-сладкие маринованные огурцы в сочетании с ореховой крошкой и легкой ноткой чеснока освежают сливочную майонезную заправку, делая каждый слой максимально гармоничным.

Как без труда приготовить праздничный салат?

Время: 30 минут + пропитка

30 минут + пропитка Порций: 6

Ингредиенты:

мясная и белковая основа:

– 400 граммов отварной говядины;

– 4 куриных яйца, сваренных вкрутую;

хрустящие и пряные акценты:

– 250 граммов кисло-сладких маринованных огурцов;

– 90 граммов очищенных грецких орехов;

– 1 зубчик свежего чеснока;

заправка:

– 100 граммов майонеза;

– 1 щепотка каменной соли по вкусу.

Приготовление: